Marcel Ciolacu regretă demisia ministrului Sorin Cîmpeanu: „A greșit, trebuia să-și ducă mandatul până la capăt”

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat că nu înțelege acuzațiile de plagiat ce i se aduc lui Sorin Cîmpeanu, dar știe sigur că proiectele prea „mari” ale fostului ministru al Educației au fost cele care i-au adus sfârșitul carierei.

Marcel Ciolacu spune că demisia lui Sorin Cîmpeanu a fost o greșeală

„Domnul Cîmpeanu a greșit când a demisionat. Trebuia să-și ducă mandatul până la capăt, să stea să își finalizeze proiectul. Nu am înțeles exact ce a plagiat, ce nu a plagiat. Când îți asumi proiecte mari, întotdeauna deranjezi (…) A fost un asediu împotriva ministrului Sorin Cîmpeanu pentru că și-a asumat un mare proiect.

Cert este că educația din România nu mai poate continua așa, nu avem nicio universitate în top 500, nu avem multe și când îți asumi un proiect așa de mare, atunci îl duci până la capăt. A fost o greșeală demisia lui”, a transmis Marcel Ciolacu. conform Dcnews.ro.

Sorin Cîmpeanu, demisie pe Facebook

Fostul ministrul al Educației a demisionat din funcție pe 29 septembrie, lucru anunțat pe pagina lui de Facebook.

Am elaborat proiectele Legilor România Educată și am parcurs procedura de dezbatere publică, în urma căreia am finalizat cele două proiecte, preluând foarte multe amendamente care au adus plus valoare, astfel încât aceste proiecte să răspundă pe deplin așteptărilor și nevoilor reale ale societății. Sunt omul care construiește și nu sunt omul care dărâmă! Cu toții avem obligația să contribuim și să susținem reforma în educație!

Cred în România Educată și voi susține Legile România Educată din calitatea mea de profesor, de rector și de senator. Proiectele legilor România Educataă reprezintă cea mai bună șansă pentru o educație așa cum cred ca ne dorim cu toții. Altfel, în lipsa unui acces echitabil la o educație de calitate, vor fi și mai mulți oamenii care nu percep conținuturi și nu înțeleg adevăratul sens al cuvintelor”, a fost mesajul lui Sorin Cîmpeanu.