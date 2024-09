Social Marcel Ciolacu, anunț despre recalcularea pensiilor. Se fac noi modificări







Marcel Ciolacu a vorbit despre recalcularea pensiilor și modificările care sunt în lucru în prezent. Mai exact este vorba despre modificăriel privind majorarea pensiilor pentru pensionarii militari.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că proiectul referitor la creșterea soldei de grad se află în stadiul final de redactare și ar putea fi supus dezbaterii în Parlament în cursul săptămânii viitoare.

„În acest moment, am format un grup de lucru atât la MAI, cât și la MApN, pentru că această problemă vizează toate categoriile. Sunt convins că vom găsi cea mai bună soluție”, a declarat Ciolacu, întrebat despre stadiul proiectului.

Când va avea loc modificarea pensiilor

Marcel Ciolacu și-a exprimat speranța că rezultatele finale vor fi comunicate până la sfârșitul săptămânii, astfel încât proiectul să poată fi înaintat Parlamentului în cel mai scurt timp posibil.

„Ultima oară așa am discutat. Solda de grad pentru cei activi a fost mărită, iar să știți că foarte multe persoane au accesat din nou această meserie nobilă, pentru că exista un dezechilibru.

Pentru cei activi, noi am venit cu o creștere de 5%. În cazul celor pensionați, am aplicat indicele de inflație de 13,8%. Normal că tentația era mai mare să ieși la pensie, însă a fost o situație excepțională, pentru că inflația, între timp, a ajuns sub 5% și va continua să scadă.

Așadar, aceasta a fost soluția pentru acești doi ani, deși există și persoane nemulțumite. Totuși, fondul legii pensiilor, care prevede recalcularea, este unul corect. S-au îndreptat inechități acumulate în 30 de ani. Linia roșie impusă de mine și de actuala coaliție a fost ca nimeni să nu piardă din salariu. Când faci o reformă, îți asumi atât aspectele bune, cât și cele mai puțin plăcute. În primul rând, îți asumi să faci ceva echitabil”, a detaliat șeful Executivului.

Premierul a subliniat că reformele solicitate de Comisia Europeană nu reprezintă cerințe imposibil de îndeplinit, ci măsuri esențiale pentru asigurarea sustenabilității economice a țării.

„Am corectat anomaliile din sistem, inclusiv în ceea ce privește pensiile speciale. Nu este normal să te pensionezi la 40 de ani cu o pensie mai mare decât salariul avut în activitate. Asemenea lucruri nu se întâmplă nicăieri în lume”, a mai precizat Marcel Ciolacu, subliniind că România va respecta legea fără modificări.

Pensionarii militari au protestat în stradă

În luna mai pensionarii militari, dar și poliţişti aflaţi în pragul vârstei de pensionare au protestat în stradă, după ce legea pensiilor a fost modificată. Aceștia anunțatu că nemulţumirile justificate ale pensionarilor militari s-au accentuat, aceştia reclamând ”incoerenţa legislativă şi discriminarea”.

„Poliţiştii de penitenciare şi militarii rezervişti cer eliminarea discriminărilor şi inechităţilor în ceea ce priveşte pensiile militare de stat şi rezolvarea problemelor din armata română, situaţii nesecurizante care pun România pe radarul ţărilor vulnerabile la nivel internaţional. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor consideră că muşamalizarea problemelor recurente din armată (lipsă personal, dotări precare, deprofesionalizare) şi incapacitatea creării unui mecanism de pensii care să ţină permanent legătura cu costurile unei vieţi decente fac din Ministerul Apărării Naţionale (MApN) principalul complice la slăbirea siguranţei şi apărării României în contextul geo-politic foarte fragil”, transmiteau la acea vreme sindicaliştii din penitenciare.

Marcel Boloș a anunțat că pensionarii militari vor rămâne cu mai mulți bani

Potrivit modificărilor care vor fi aduse legii, Marcel Boloș a spus că pensionarii militari vor rămâne cu mai mulți bani în buzunar, după aplicarea acestor măsuri. „Cu alte cuvinte, o parte mai mare din pensie va rămâne în buzunarul fiecărui pensionar militar, fără să fie supusă impozitării. Vrem astfel să sprijinim cadrele militare care au servit cu devotament țara, asigurându-le un trai mai decent și mai sigur”, a mai arătat Boloș.