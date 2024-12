Politica Marcel Ciolacu a acceptat o provocare pe TikTok







Premierul Marcel Ciolacu continuă să facă filmulețe amuzante pe TikTok. Recent, el a acceptat provocarea „Am/ N-am” și a recunoscut că a zburat cu avionul privat, dar fără a preciza dacă este vorba despre zborurile închiriate de Nordis, alături de Sorina Docuz, Laura Vicol și alți doi lideri PSD.

Marcel Ciolacu a făcut „Am/N-am” pe TikTok

În cadrul unui video publicat pe TikTok, liderul PSD a răspuns la o serie de întrebări, arătând ecranul telefonului mobil pe care scrie „Am / N-am”. Jocul „Am / N-am” este în prezent foarte popular în rândul utilizatorilor acestei platforme de socializare.

„Am / N-am zburat cu avionul privat” – „Am.”

„Am/N-am plâns la un meci de fotbal?” – „N-am.”

„Am / N-am băgat România în Schengen?” – „Am.”

„Am / N-am mâncat dulciuri pe ascuns?” – „Am.”

„Am / N-am ridicat tonul la colegii de partid?” – „Am.”

„Am / N-am râs la o glumă despre mine?” – „Am. Ohooo, la multe.”

„Am / N-am băgat România în programul Visa Waiver? – „Am.”

„Am / N-am avut un moment jenant în fața camerei?” – „Am.”

A recunoscut, dar n-a arătat facturile

Chiar dacă a răspuns afirmativ, premierul nu a făcut nicio referire și nici nu a prezentat „chitanțele, facturile” pe care a promis, în campania electorală, că le va arăta pentru a dovedi că și-a achitat călătoria cu avionul.

Ciolacu a spus, spre finalul noiembrie, că are toate facturile și chitanțele prin care să demonstreze că și-a plătit singur călătoriile și că le va face publice.

„Vorbim de bani privați, nu vorbim de altceva. Sunt decizii pe care le-am luat eu în viață, unele bune, unele rele”, a răspuns Ciolacu, pe 22 noiembrie, întrebat într-o emisiune TV despre dezvăluirile din presă. „Toate plățile sunt făcute legal, ori prin ordin de plată ori direct. Am chitanțele datate, facturile”.

Marcel Ciolacu susține că n-a călătorit pe banii altcuiva

Jurnaliștii de la G4Media au publicat un document care arată că Marcel Ciolacu a zburat la Madrid, în 3 mai 2022, alături de apropiata sa, Sorina Stan (Docuz), într-un avion privat închiriat de Nordis, companie intrată în insolvență la începutul lunii octombrie. La bordul avionului s-au mai aflat Alfred Simonis (alături de soție), Sorin Grindeanu și Laura Vicol (însoțită de soțul său, co-acționar Nordis, Vladimir Ciorbă).

Atunci, Ciolacu a refuzat să facă prea mult comentarii. Premierul a spus că n-a călătorit niciodată pe banii altcuiva și că nu i-a plătit nimeni vacanțele.

„Nu vreau să comentez nici cât de corecte sunt listele (nr. cu cei prezenți la bordul aeronavei). Nu vreau să intru (nr. în subiect). Eu niciodată în viața mea nu am călătorit pe banii altcuiva sau să am o vacanță plătită de altcineva. A fost o regula simpla a mea și a familiei mele. Nu am furat niciodată, nu am făcut niciun compromis care sa-mi dăuneze”, a replicat Ciolacu, după acele dezvăluiri.