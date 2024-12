Monden Andreea Bălan nu pleacă nicăieri de Crăciun. Ce a făcut Victor Cornea







Andreea Bălan trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, după ce a fost cerută de soție de Victor Cornea, săptămâna trecută, în avion, în timp ce zbura în Laponia, unde au mers în vacanță.

Andreea Bălan, Crăciun petrecut acasă, cu familia

Andreea Bălan își va petrece Crăciunul acasă, alături de cei dragi și familie, așa cum face în fiecare an, însă la trecerea dintre ani va fi pe scenă, să încânte fanii cu melodiile sale.

Revelionul a găsit-o pe scenă de câțiva ani, iar ei îi place să distreze publicul în momente importante.

„De câțiva ani încoace am parte de sărbători ideale, și anume petrecute în familie, cu fetițele mele, cu mama și, mai nou, cu Victor. Este al doilea an de când suntem împreună, în care sărbătorim în familie. Spun că sunt sărbătorile ideale deoarece, ani și ani de zile, de pe vremea Andre și până să le am pe cele două fetițe ale mele, sărbătorile le-am petrecut la concerte.

Andreea Bălan: Revelionul înseamnă concerte

De câțiva ani încoace Revelionul a găsit-o pe scenă pe cântăreață care adoră să își facă fanii să se simtă bine, ca o răsplată pentru susținerea pe care i-o arata.

„Așa că mă bucur că acum voi sta acasă. În schimb, de Revelion voi avea concerte. Pentru mine, Revelionul înseamnă concerte. 12 noaptea mă prinde de fiecare dată fie între concerte, fie în drum spre ele, dar îmi face plăcere pentru că așa m-am obișnuit. Îmi place să îi distrez pe oameni de Revelion.

Îmi doresc ca liniștea mea din viața personală să continue. Fiind de 1 an și jumătate în această relație cu Victor, am parte de foarte multă iubire, liniște, pace, armonie. Lucruri cu care nu m-am mai întâlnit de-a lungul anilor. Îi mulțumesc și îi sunt recunoscătoare pentru toată susținerea pe care mi-o oferă, afirmă artista.

Tradiția concertelor de la Sala Palatului, una din dorințele Andreei

Andreea Bălan este muțumită de pacea pe care i-o aduce relația cu Victor Cornea, care își dorește să continue așa, dar își dorește și ca spectacolele de la Sala Palatului să devină o tradiție.

„În continuare ne trăim această relație frumos și curat. Pe partea profesională, îmi doresc să devină o tradiție concertele mele la Sala Palatului. Urmează un turneu național care va începe la finalul lunii februarie”, a mărturisit Andreea Bălan.