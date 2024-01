Marcel Boloș promite „pace fiscală”. 2024 fără alte majorări sau taxe noi

Marcel Boloș anunță un an 2024 dominat de „o pace fiscală” și menționează că această asigurare este inclusă în legea bugetului de stat printr-un amendament. În cazul unei situații extrem de neobișnuite care ar impune noi taxe în 2024, acest articol ar trebui să fie modificat.

Marcel Boloș susține că nu vor fi alte taxe și impozite în 2024

„Ce spuneam de pace fiscală mă refeream la faptul că față de aceste modificări în plus nu va mai fi în discuție pentru anul 2024 nicio altă taxă sau un alt impozit. Acest lucru se știe de la aprobarea legii bugetului de stat că începutul de an, prin amendamentul care a fost adus la legea bugetului de stat, avem zero impozite și taxe în anul 2024.

Acestea sunt elementele contextuale și România trebuie să meargă mai departe cu investițiile europene pentru că acestea sunt baza pentru dezvoltarea României pe termen lung”, a declarat ministrul de Finanțe.

Marcel Boloș afirmă că, în acest moment, nu se pune problema de noi creșteri de taxe, având în vedere că anul 2024 presupune continuarea procesului de ajustare bugetară și de reducere a deficitului bugetar.

Ministrul a mai spus că există, de asemenea, necesitatea implementării proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene și a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale.

Eforturi pentru combaterea evaziunii fiscale

În cadrul aprobării bugetului de stat pentru anul 2024, o componentă semnificativă de venit a fost generată de veniturile provenite din digitalizare și de măsurile de combatere a evaziunii fiscale.

Marcel Boloș declară că eforturile trebuie să se concentreze pentru ca aceste venituri să ajungă în bugetul de stat, deoarece există o serie de obligații asumate prin legea bugetului de stat, potrivit digi24.ro.

Potrivit amendamentului, „după articolul 80, se introduce un nou articol 801, cu următorul cuprins: Art. 801 – În temeiul prevederilor art.3 lit.e), ale art.4 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.5 alin.(2) lit.d) din Legea nr.69/2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului financiar 2024 nu se adoptă/aprobă acte normative cu intrarea în vigoare înainte de 01.01.2025, prin care se realizează creşteri ale cotelor de impozitare sau lărgirea bazelor de impozitare, în vigoare la data de 01.01.2024, se elimină sau se reduc facilităţi existente sau prin care se stabilesc alte impozite şi taxe decât cele avute în vedere la fundamentarea veniturilor bugetului general consolidat, prevăzute de prezenta lege”.

Marcel Boloș anunță rezultate favorabile în execuția bugetară

La finalul anului 2023, calculele privind stadiul execuției bugetare au fost finalizate de către Ministrul Finanțelor Publice.

Cu toate că cifrele nu reflectă exact preferințele sale, Marcel Boloș a menționat că „datele arată destul de bine” și că „este un sfârșit de an bun”.

În luna decembrie, activitatea ANAF a înregistrat câteva premiere notabile, reușind să își îndeplinească planul pentru această perioadă.