Marcel Boloș anunță un mare obiectiv pentru Finanțele din România. Începe iureșul în 2024

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor Publice, a anunțat țintele pe care și le-a propus în 2024. Una din prioritățile stabilite pentru 2024 este ca ANAF și Autoritatea Vamală să atingă plafonul de venituri medii lunare de peste 40 de miliarde lei.

Pentru a-și atinge obiectivele propuse Boloș a subliniat că este necesar că și colaboratorii săi din aceste structuri să adere la planul propus de ministrul liberal. Ministrul Finanțelor Publice întocmit plan fiscal pe care ar urma să-l pună în practică chiar la începutul lunii viitoare.

Este vorba de un concept pe care Boloș l-a numit subiectiv „teoria celor trei de zero”. Cu alte cuvinte, ministrul propune zero taxe și impozite pentru contribuabili. Tot din 2024, ministrul Finanțelor Publice a pus gând rău evazioniștilor și risipei banului public, pentru care nu va mai exista toleranță.

„Am dedicat anul 2024 unui concept inovativ, teoria celor trei de zero: zero impozite şi taxe pentru contribuabili, este anul în care nu vom aduce modificări pe impozite şi taxe pentru contribuabili; zero toleranţă pentru evaziunea fiscală; zero toleranţă pentru risipa banului public”, a transmis Marcel Boloș.