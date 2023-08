Marcel Boloș, șocat de condițiile de lucru din trezorerii. „Doamne ferește!”. Video

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a mers la două trezorerii din București, ca să vadă condițiile în care lucrează funcționarii. El a făcut acest lucru în contextul protestului declanșat joi, 10 august de lucrătorii Ministerului pe care îl conduce. Ministrul s-a arătat șocat de condițiile în care lucreză acești funcționari, cu imprimante casate, mobilier vechi, parte achiziționat din bani proprii, de angajați și fără să li se asigure consumabilele ori rechizitele.

În fața unor adevărate ziduri de documente, ridicate în stivă, Marcel Boloș și-a făcut cruce și l-a invocat pe Dumnezeu. La ANAF Sector 3, a găsit birouri vechi de la înființarea instituției, imprimante casate și o penurie de rechizite. Între funcționare și Marcel Boloș a avut loc un scurt dialog în care cele dintâi i-au expus condițiile în care lucrează.

„Nu pot să mai stau cu biroul ăsta, uitaţi-l cum arată. Este din 97, de la înfiinţarea Trezoreriei”, i-au spus angajatele dintr-unul dintre birouri.

„Scaunele sunt ale noastre. Sunt cumpărate de noi, să ştiţi”, au adăugat acestea, în fața ministrului care privea șocat.

„Nu pot să cred! Astea sunt lucruri pe care n-ar trebui să le văd în cea mai…”, a venit replica acestuia.

„Nu mai avem hârtie”, i-a semnalat o altă angajată, în vreme ce lui Marcel Boloș nu-i venea să creadă și bătea cruci.

„Cum nu aveţi hârtie, Doamne iartă-mă?!”, s-a arătat mirat Marcel Boloș

După care și-a făcut încă o cruce: „Doamne fereşte!”.

Ministrul Finanțelor a povestit, ulterior, despre vizita pe care a făcut-o la sediul trezoreriilor, într-o postare pe Facebook. El a spus că a dat curs invitației uneia dintre salariate care i-a transmis că-l așteaptă să-și bea cafeaua împreună.

„La prima oră am fost acolo, am reușit să ajung azi la două trezorerii din București. În câteva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reușit să stau de vorbă. Am putut să mă aflu în mijlocul lor și să văd cum lucrează, să înțeleg provocările cu care se confruntă și să împărtășim câteva zâmbete pe parcurs”, a spus Marcel Boloș, la finalul vizitei.