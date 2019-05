Maradona șochează: „De duminică până miercuri, eram pe cocaină!” Cum fenta legendarul fotbalist testele anti-doping

Diego Armando Maradona (58 de ani) a devenit din nou star de cinema, după ce a devenit încă o dată subiect de documentar.





Regizorul britanic Asif Kapadia a ales să includă mai mult greșelile vieții lui Maradona în documentarul său: dorguri, mafia din Napoli, prostituatele și cum păcălea testele doping. Printre aceste etape din cariera sa, „El Pibe d'Oro” i-a mărturisit regizorului Asif Kapadia cum reușea să fenteze testele anti-doping în perioada în care evolua pentru Napoli (1984-1991).

„De duminică până miercuri, eram pe cocaină! De fiecare dată când mă întorceam acasă, pluteam de la droguri. O dată, m-am speriat când am văzut-o pe fata mea și m-am încuiat în baie”, a spus legendarul jucător. Ca argentinianul să nu pice la testele anti-doping, președintele de atunci al lui Napoli, Corrado Ferliano, îi asigura acestuia recipiente cu urină „pură”, iar Maradona folosea un penis fals pentru a-i păcăli pe inspectori în momentul testării.

„Aveam drogurile pe tavă”, a mai rememorat Maradona, care devenise deja prieten cu frații Luigi și Carmine Giuliano, capii clanului mafiot napolitan Giuliano.

Prezentat în această ediție a Palme d'Or, la Cannes, documentarul regizorului Asif Kapadia, despre Maradona, l-a înfuriat la culme pe cel supranumit „Butoiașul Atomic”. Legendarul fotbalist a fost deranjat de faptul că în peliculă s-a folosit termenul „escroc” și i-a îndemnat pe fani să nu vizioneze documentarul. „Am jucat fotbal şi am făcut bani alergând după o minge. Nu am escrocat pe nimeni. Dacă pun asta acolo pentru a-i face pe oameni să meargă să vadă filmul, cred că merg pe drumul greşit. Nu îmi place titlul şi, dacă nu îmi place titlul, nu îmi va plăcea filmul. Nu mergeţi să îl vedeţi”, a declarat Maradona într-un interviu acordat Univision.

