Confruntarea a fost între susținătorii președintelui Donald Trump și protestatarii Black Lives Matter.

Un participant la eveniment a declarat: Nu sunt trist că a murit un rege fascist în această seară.

S-au auzit sunete de focuri de armă în zona Southeast 3rd Avenue și Southwest Alder Street, potrivit declarației purtătorului de cuvânt. Poliția a declarat că atât moartea, cât și violențele de la protest au avut loc în centrul oraşului Portland. Cu toate acestea, ei nu au legat imediat moartea prin împușcare de proteste.

New York Times a raportat că un grup mare de susținători ai președintelui Donald Trump au organizat un miting pro-Trump, iar tensiunile s-au accentat după ce acel convoi de peste 600 de vehicule cu steaguri ale SUA și 1000 de susținători ai lui Trump s-au adunat în centrul orașului.

The Times a citat doi martori spunând că un grup mic de oameni s-a luat la ceartă cu alte persoane și cineva a deschis focul. Bărbatul care a fost împușcat și ucis purta o pălărie cu însemnele „Patriot Prayer” care aparţin unui grup de extrema dreaptă cu sediul în Portland.

La întrebarea dacă împușcătura a fost legată de ciocnirile dintre protestatarii rivali din aceeași zonă, purtătorul de cuvânt al polişiei a spus că „este prea devreme pentru a trage astfel de concluzii”.

Poliția nu a dat până acum identitatea celui ucis (foto) sau a celui care a tras și nici nu a specificat dacă focurile de armă au avut legătură cu confruntările care s-au declanşat în oraș.

(Real) Medics tried to save the shooting victim in downtown Portland. It is a white male contrary to what antifa journalists and accounts said about it being a black victim. pic.twitter.com/jzE2ffqN73

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 30, 2020