Manevra politică a anului, dezvăluită de Crăciun. Liviu Dragnea o curtează pe Diana Șoșoacă. Video

Dragnea a anunțat, sâmbătă seara, într-un interviu difuzat de Realitatea Plus și realizat de Anca Alexandrescu, Marius Ghilezan și Io curtează osefina Pascal, că revine în politică și că are deja un nou partid.

Dragnea își relansează cariera politică

Liviu Dragnea a amânat dezvăluirea numelui formațiunii, promițând că va face acest anunț la următoarea emisiune „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu.

Iată fragmentul relevant din emisiune:

„Liviu Dragnea: Eu anul viitor o să prezint programul de salvare a României. O să-ncep să-l prezint public, domeniu cu domeniu.

Anca Alexandrescu: Vă faceți un partid nou.

Liviu Dragnea: E făcut deja!

Anca Alexandrescu: Există…

Liviu Dragnea: Da.

Anca Alexandrescu: Puteți să ne spuneți cum se va numi?

Liviu Dragbea: Păi nu vrei să-ți spun când vin la tine în emisiune? Cel mai bine...”

Dragnea curtează pe Diana Șoșoacă

„Liviu Dragbea: Dintre toți politicienii care tulbură apele, sunt pe Facebook, sunt la televizor, mă refer la cei care-și zic patrioți, singurul politician sincer în patriotism e Diana Șoșoacă. Nu e feblețea mea. (către AA:) Am zis și la tine la emisiune, prea mult zgomot. Pe de altă parte, și ea are dreptate, că dacă nu făcea pre mult zgomot, n-o lua nimeni în seamă. Nu o judec eu. Ce am văzut la ea, am văzut sinceritate. La restul, nici vorbă!

Anca Alexandrescu: Ați lua în calcul o colaborare cu Diana Șoșoacă?

Liviu Dragbea: De ce nu?”

Cearta cu Codrin Ștefănescu și despărțirea de APP

La sfârșitul lunii august, pe fondul unui scandal ceva mai vechi, s-a produs ruptura dintre cei doi politicieni, deși secretarul geenral al APP a fost singurul ce i-a rămas fidel fostului lider PSD în timp ce se afla la pușcărie. Motivele divorțului dintre cei doi au fost explicate de Codrin Ștefănescu, în exclusivitate la podcastul EvZ Play.

„Eu nu dau din casă, că mă știți de ani de zile. Dar este un divorț, asta e clar, și este definitiv. Am explicat și la emisiunea Ancăi Alexandrescu. M-au deranjat mizeriile astea de tip mic. Aveam așteptări de la Liviu Dragnea că e un om mare. El a spus că am încurajat beția, că e prea mult clinchet de pahare la partid. Îmi place să beau un șpriț, o țuică, dar o fac în mediu privat, cu prietenii, nu prin case conspirative ale SRI. L-am apărat de orice, orice prostie a făcut. Îmi cer scuze că am insistat să faceți interviuri cu el, să luați doar partea bună”, a spus, atunci, liderul APP.

„Nu m-am dezis de Liviu Dragnea cât a fost la pușcărie, am renunțat la o poziție înaltă în PSD pentru el. Am primit un milion de înjurături pentru el. Nu am primit amenințări, nu mi-a amenințat nimeni familia sau copiii”.

„Am mers la el la închisoare să-i spun că tot ai lui l-au lucrat. Sistemul acesta antidemocratic, că este coldist, că este altfel, încearcă să joace și în presă, și în societate. Eu m-am întors în PSD să fac campanie pentru Viorica Dăncilă, pentru că exista riscul să câștige Barna, pentru că partea suveranistă a societății ar fi votat contra lui Iohannis. Și m-am dus la închisoare și i-am spus de ce vreau să mă implic. M-am dus la închisoare și i-am spus să aleagă. Mi-a spus că trebuie să mă duc s-o ajut pe Viorica, chiar dacă ne-a trădat. Eu mai mult n-o suport pe Viorica decât pe Iohannis. Am luat-o și pe Olguța și am reușit să o introducem pe Viorica în turul doi. Am făcut totul pentru Liviu Dragnea, inclusiv am făcut un partid, APP, pentru că se dăduse ordin să nu se înființeze partide suveraniste.”

„L-am întrebat dacă iarăși este pe o traiectorie cu sistemul. Eu fiind cel care l-a iertat inclusiv cu lucruri personale. L-am iertat tot timpul cu gândul că nu se va repeta. Am simțit că a intrat iarăși în siajul grupului Coldea (gen. (r) SRI Florian Coldea). În acest moment există o tentativă de preluare a APP și a discursului suvernaist.”

„Dacă eu, care nu mi-am schimbat discursul și ideile în zeci de ani, dacă eu, care l-am susținut până în pânzele albe pe Liviu Dragnea, am ajuns să mă despart de el, este dovada că am sute de argumente ca s-o fac. Eu am greșit, că am crezut că un om rău se poate schimba și să devină un om bun”, a mai spus Codrin Ștefănescu.