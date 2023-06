Manelistul care s-a îmbogăți la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. A cântat doar 45 de minute

Cununia civilă și religioasă a avut loc la Palatul Snagov, într-un cadru pitoresc, înconjurat de vegetație, apă și liniște. Evenimentul a fost desfășurat cu grijă și atenție la detalii. Lista invitaților a inclus peste 300 de persoane, selectate cu atenție, la fel ca și artiștii aleși să încânte atmosfera petrecerii.

Banii nu au fost o problemă pentru Smiley și Gina Pistol

Unul dintre artiștii prezenți a fost manelistul Luis Gabriel, care a dezvăluit cu aproximație suma de bani pe care a primit-o pentru a cânta la nunta mirilor.

„La nuntă la Smiley și Gina a fost într-adevăr spectaculos. Au fost niște gazde minunate. Și atmosfera mi-a plăcut, m-am simțit extraordinar de bine.

Îmi pare rău că nu am putut să stau mai mult pentru că mai aveam de onorat trei evenimente. Am stat cât de mult am putut pentru că a fost într-adevăr special”, a spus cântărețul de manele.

Artistul care a cucerit România cu hiturile sale afirmă că nu există un loc mai profitabil decât în țara noastră. Deși participă adesea la evenimente internaționale, niciodată nu primește aceleași sume de bani ca la noi, ceea ce sugerează că sunt extrem de generoși când vine vorba de evenimente.

„Eu mereu ies, merg pe la cântări și ajung la tot felul de petreceri. Nu faci nicăieri bani ca în țara ta. Pe un program de 45 de minute am luat banii cât pe un Mercedes din 2018.

Nu mă plâng niciodată de muncă. Îmi place să muncesc, să merg la cântări și dacă iau și bani frumoși, cu atât mai bine. Eu dorm de la 7 -8 dimineața până la 13.00-14.00. Apoi mai dorm după amiaza dacă am cântare în apropiere de București. Stau și cu familia câteva ore” , a mai dezvăluit Luis Gabriel pentru Fanatik.

Cât a fost darul la nunta lui Smiley și Gina Pistol

La nunta extravagantă a lui Smiley cu Gina Pistol, unde au ales un restaurant de lux și un meniu scump, darul minim pentru două persoane este de 1.000 de euro. Cu peste 300 de invitați la petrecere, se estimează că aceștia ar fi câștigat peste 150.000 de euro din acest eveniment.