Manelista Carmen de la Sălciua îl apără pe Visarion Alexa: „Toți avem păcate”

Scandalul în care a fost implicat părintele Visarion Alexa a produs o serie de controverse. Vedetele și politicienii din țară și-au spus punctul de vedere și au încercat să găseasca o explicație. Nici cântăreaţa Carmen de la Sălciua nu a ignorat acest subiect.

Fosta soție a lui Culiță Sterp a declarat că acest circ este menit să discrediteze Biserica Ortodoxă Română și că românii nu trebuie să îl judece pe Virasion Alexa. Interpreta a precizat că toți avem păcate. „Mi se pare că se pune o mare presiune pe creștini, Biserica noastră Ortodoxă e pusă la colț, jignită, denigrată de unii care își doresc Căderea Ei! În acest caz… sunt prea mică să mă pronunț! De dat cu piatra suntem mulți…dar fără păcat câți suntem?”, este de părere manelista, potrivit RTV.

Credința lui Carmen de la Sălciua

Carmen de la Sălciua a declarat de mai multe ori că este credincioasă și-a dorit să își serbeze ziua de naștere la Muntele Athos. „Aș fi vrut să rămână o taină ce am trăit în acest pelerinaj, dar cu toate acestea nu m-am putut abține să nu postez câte ceva. (…) Am vrut să îmi sărbătoresc ziua pe tărâmul Credinței Ortodoxe: Athos! M-ați întrebat dacă am intrat pe munte. Femeilor nu le este permis să intre. Singura stăpână a muntelui este Maica Domnului. Grupul de femei … am vizitat mănăstirile la care am avut acces și cea mai mare bucurie am avut-o pe mare, când a coborât Gheronda din munte cu Brâul Maicii Domnului, la care ne-am închinat!”

Cântăreața i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ce are, dar si pentru experiența pe care a primit-o de ziua ei. Aceasta s-a rugat şi la Preacinstitul Brâu al Maicii Domnului.

„Asta mi-a făcut cadou, Maica Domnului de ziua mea…Sa ma închin Preacinstitului ei Brâu. Cei 33 de ani se vor încheia la noapte…si spun “Bine ai venit 34, sa fii cu folos “, dar cu adevărat acest an mi-a adus numai binecuvântări si bucurii și am vrut sa îl închei intr-un loc sfânt! Bun este Dumnezeu ca m-a ajutat sa ajung aici!”, a scris artista pe reţelele de socializare.