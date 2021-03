Mandat de arestare pentru un lider AUR. Judecătoria din Turda a emis, vineri, un mandat de arestare pe numele Ancuței Cârcu, lider al unei filiale AUR. Aceasta este suspectă într-un dosar de proxenetism. Procurorii o acuză pe Cârcu că ar fi înlesnit practicarea prostituției de către două tinere în clubul moștenit de la fratele ei.

Mandat de arestare în dosarul „Proxeneții din Tenerife”

Astfel, în dosarul cunoscut sub numele „Proxeneții de Tenerife” s-au mai emis mandate de arestare pentru încă patru persoane. În momentul de față acestea nu se află în țară, scrie Antena3.

Ancuţa Cârcu este stabilită în Spania, acolo unde administrează un club, în care procurorii ar fi descoperit că mai multe tinere practică prostituţia. Ea a revenit însă în țară pentru a se prezenta în fața instanței.

Cârcu susține că este „prim-vicepreședinte al filialei AUR Galați, unde este membru cu adeziune semnată”.

În legătură cu acuzațiile procurorilor, ea confirmă că deține un club unde „domnii plătesc băutura fetelor” care lucrează în local. Spuen însă că nu este treaba ei ce fac angajatele după program.

Reacție după aflarea deciziei

Imediat după aflarea decizie Cârcu a reacționat printr-o postare pe Facebook.

„Am aflat cu stupoare ca in dupa-masa asta a fost admisa propunerea de arestare facuta pe numele meu. Nu credeam sincer ca in Statul de drept “romania” cineva mai poate fi privat de libertate fara nicio proba.

Sper ca in raport de mine nu s-a comis vreo eroare judiciara si pur si simplu am fost tratata la pachet cu ceilalti inculpati, fiind cu totii arestati fara nicio diferenta.

In cateva zile voi avea contestatia in fata Tribunalului Cluj, unde am inteles ca judecatorii sunt mai bine pregatiti decat la judecatoria campia turzii.

Imi pun (inca) toata increderea in justitie ca va face dreptate in cazul meu”, a scris ea pe pagina sa de socializare.

Ancuţa Cârcu a devenit cunoscută, cu câțiva ani în urmă, după scandalurile avute pe micul ecran cu Corneliu Vadim Tudor.