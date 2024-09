Manchester City, al doilea egal consecutiv în Premier League. 1-1 cu Newcastle

Echipa Manchester City a terminat la egalitate, scor 1-1, în partida disputată sâmbătă pe terenul lui Newcastle, în cadrul etapei a șasea a campionatului Angliei. Acesta este al doilea meci consecutiv încheiat la egalitate pentru club, după remiza cu Paris FC de acum două zile.

Manchester City a reușit să deschidă scorul în minutul 35 prin reușita lui Gvardiol. Newcastle a restabilit egalitatea în minutul 58, când Gordon a transformat un penalti.

Alte meciuri programate sâmbătă includ partidele Arsenal – Leicester, Brentford – West Ham, Chelsea – Brighton, Everton – Crystal Palace, Nottingham Forest – Fulham și Wolverhampton – Liverpool. Duminică, vor avea loc întâlnirile dintre Ipswich și Aston Villa, respectiv Manchester United și Tottenham, în timp ce duelul dintre Bournemouth și Southampton este programat pentru luni.

După meci, Pep Guardiola, antrenorul de 53 de ani al echipei Manchester City, a declarat că ambele formații au avut perioade de dominare egală pe parcursul jocului. Cu toate acestea, tehnicianul spaniol a subliniat că echipa sa ar fi putut pleca cu toate cele trei puncte de pe St. James's Park dacă ar fi fost mai eficienți în fața porții.

„Ei au avut momente bune de joc în primele zece minute ale partidei și după ce au marcat, dar în general am jucat foarte bine. Am luat decizii proaste la finalizare și nu am putut face 2-0.

Este întotdeauna dificil aici, stau bine din punct de vedere fizic și se apără bine. Am avut ocazii, dar Pope (n.r. Nick Pope, portarul lui Newcastle) a fost genial.

Când am marcat, am jucat mai bine. Facem o greșeală și după aceea ei joacă mai bine. Apoi am controlat jocul din nou și am avut șanse să-l câștigăm”, a spus Guardiola, citat de BBC Sport.