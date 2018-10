Mâncărimile în urechi ascund multe probleme. Care sunt sfaturile specialiştilor?

Mâncărimea urechilor este provocată de mai mulți factori printre care: piele uscată, infecție la nivelul urechii, psoriazis, dermatită sau din cauza acumulării de apă în ureche după ce ați fost la piscină sau după ce ați făcut baie. Mâncărimea urechii poate fi cauzată și de o infecție fungică. Indiferent de cauză, urechea trebuie menținută curată în permanență.





Specialistii spun ca atunci cand va curatati in ureche cu betisoare de urechi sau cand vreti sa va scarpinati in interiorul urechii cu ajutorul unei agrafe, este foarte posibil sa va spargeti timpanul, potrivit wow.bzi.ro

Iata care sunt solutiile pe care vi le propunem noi pentru tratarea mancarimii interiorului urechii, fara a va pune in pericol.

1. Alcool si otet. Cu orice instrument doriti, chiar si cu o lingura, presarati cateva picaturi de alcool si otet in ureche. Aplecati capul intr-o parte, puneti picaturile in ambele urechi, insa nu lasati mult sa actioneze caci atat alcoolul cat si otetul sunt puternice. Spalati-va rapid.

2. Ulei incalzit. Puteti folosi orice tip de ulei, cum ar fi uleiul de masline, de arbore de ceai, de cocos, usturoi. Puneti-va cateva picaturi in ureche. 3. Apa oxigenata. Pentru o curatare eficienta amestecati apa normala cu apa oxigenata si puneti-va cateva picaturi in ureche. 4. Aloe Vera. Pentru restaurarea pH-ului si pentru efecte anti-inflamatorii, va recomandam sa va picurati cateva picaturi de gel de aloe vera in ureche. 5. Sirop de coacaze. Pentru tratarea infectiilor urechii, mai ales in cazul copiilor, va recomandam siropul de coacaze. Este foarte eficient si trebuie numai sa beti regulat pentru prevenirea si tratarea infectiilor virale.

