Emily Burghelea a susținut că și-a dat demisia, motivând că ea nu mai poate fi martoră la abuzurile la care este supusă Vulpița. Pe de altă parte, Antena 1 susține că Emily Burghelea a fost concediată. Cu toate că încă nu se știe care versiune a poveștii este adevărată, fanii emisiunii se întreabă cine o va înlocui pe Emily Burghelea, la Acces Direct.

Misterul, elucidat de către Radu Rotaru, pe live-ul făcut pe contul lui de Instagram.

„Emily a fost dată afară. Și…da, se va spune mâine, în emisiune. Eu, în calitate de prieten al Veronicăi, nu aș fi acceptat așa ceva. Mai mult, i-am zis mereu lui Viorel, atunci când a jignit-o, să nu o mai facă. Am primit câteva mesaje să plec și eu. Adevărul întotdeauna iese la iveală. Nu am fost pus de Acces Direct să fac un live, aici e contul meu personal și vorbesc despre ce vreau eu.

Nu țin cu Emily. Veronica nu a fost agresată de Viorel, eu și Doina am fi fost primii care am fi aflat asta și am fi luat măsuri. Vorbim mereu cu ei, ne sună, îi sunăm și noi și suntem prieteni și avem o legătură apropiată. Ei sunt străini de București, e bine să aibă prieteni.

Poate e loc și de un asistent, ați vrea să se deschidă poarta și pentru un asistent?” a spus Radu Rotaru, pe live-ul făcut pe contul lui de Instagram.

Emily Burghelea a demisionat de la Acces Direct

„Bună, tuturor. Eu sunt Emiliana, iar azi mi-am dat demisia de la Acces Direct. Știu că mulți dintre voi mi-au spus de-a lungul timpului că nu este bine să fac parte din acest format, dar din momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni, nu am mai putut să fac parte din acest format.

Da, ați avut dreptate. Azi s-a depășit cu mult limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt cu mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e vorba de Vulpița, de X sau de Y, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare, nu am putut. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că eu nu am făcut chestia asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo și cu care m-am înțeles foarte bine, până astăzi, când m-au pus să fac ceva ce nu am putut să fac.

Nu pot să tac atunci când cineva vine la mine și se plânge și îmi spune că sunt singura scăpare, singura soluție, singura persoană care poate să o ajute, căci restul se fac că plouă. Nu e ca și cum a plecat regina Elisabeta de la Palatul Buckingham. Nu vreau să intru în detalii acum, am o mulțime de stări în momentul ăsta. Nu vreau să fiu nevoită să spun mai mult, pentru că e nasol” a precizat Emily Burghelea, în vlog.