Caroline și Babis erau un cuplu fericit, mai ales de când o aveau și pe micuța Lydia. Ea, fiica unui englez și a unei grecoaice, crescuse pe o insulă superbă, Alonnisos. Acolo l-a și cunoscut în 2017 pe Babis, pilot pe elicopter, care făcea curse private. Doi ani mai târziu s-au căsătorit. Aveau o situație financiară foarte bună, așa că au cumpărat o casă în Atena pentru ca tânăra mămică să continue să urmeze studiile.

În noaptea fatidică, trei spărgători au pătruns în casa Carolinei și a soțului Charalambos „Babis” Anagnostopoulos dintr-un cartier din Atena, au sugrumat-o și apoi au fugit cu 35.000 de lire sterline în numerar și bijuterii. Așa ar suna, pe scurt, tragedia petrecută. Dar totul e mult mai terifiant.

Anchetatorii spun că atacul de marți a început în jurul orei 4.30, când banda s-a apropiat de casa cuplului și a spart o cameră video de securitate, montată în afară.

Au scos apoi știfturile de siguranță de la o fereastră de la subsol și au urcat în interiorul proprietății. La parter, au găsit câinele familiei, un husky. Poliția spune că animalul a fost sugrumat cu propria sa lesă. Apoi, criminalul l-a spânzurat de o bară a scării interioare.

Bărbații au urcat la etaj unde, într-un dormitor la mansardă, cuplul dormea ​​lângă fetița lor.

L-au atacat mai întâi pe Babis. L-au legat de un picior al patului și i-au acoperit gura și ochii cu bandă adezivă. Apoi au legat-o pe Caroline cu un tricou. Tinerii, sculați din somn, n-au fost capabili să reacționeze, deși Babis era un bărbat puternic, iar Carolina era inițiată în arte marțiale.

Declarația soțului despre cele petrecute în noaptea crimei

Babis a făcut o relatare detaliată a calvarului prin care a trecut. Când a fost trezit și și-a văzut fetița cu pistolul la tâmplă, spune că i-a implorat pe spărgători să nu-i rănească familia că le va da tot ce vor.

El le-a spus polițiștilor că atacatorii, mascați și înarmați, i-au legat înainte de a cere „unde sunt banii?” într-o greacă stricată.

Avea, într-adevăr, o cantitate mare de bani acasă, deoarece cumpăraseră recent un teren și aveau nevoie să plătească constructorilor care lucrau pentru ei. Le-a dezvăluit bandiților unde ținea banii – într-o cutie Monopoly – pentru a-i cruța pe cei dragi de orice tortură.

Dar hoții au cerut mai mulți bani și bijuterii, și au îndreptat o armă spre capul fiicei sale. Caroline a început să țipe să-i lase copilul, potrivit presei elene. Atunci probabil că au sufocat-o.

„Am auzit-o pe soția mea strigând după ajutor legată de pat în timp ce eram legată de pat la podea”, a spus Babis poliției. ”Am țipat să nu fim răniți. Bebelușul plângea, soția mea plângea și cineva sau unii oameni căutau prin casă pentru a găsi mai mulți bani și bijuterii. Dintr-o dată au părăsit camera și nu am mai putut auzi vocea soției mele”.

În cursul zilei de joi, într-o intervenție la televiziunea greacă, Babis a adăugat: „Aș vrea ca nimeni să nu treacă vreodată prin ceea ce am trecut noaptea trecută. A fost un coșmar. I-am implorat pe hoți să nu ne facă rău. Le-am spus unde sunt banii și le-am cerut să ne lase în pace. Poliția îi va prinde”. A mai spus că nu știa că Caroline este moartă până când au sosit ofițerii și i-au scos banda care îi acoperea ochii.

Vecina care a descoperit tragedia și a alertat Poliția

O femeie dintr-o casă vecină a primit în zori un apel de la Babis. Ea a descris ce s-a întâmplat după plecarea bandiților cu prada.

Conform mărturiei ei, pilotul Babis a reușit să dea alarma folosindu-și nasul pentru a-și deschide telefonul și a apela cel mai recent număr format, care era al ei.

A primit apelul de dimineață devreme, dar inițial nu a putut înțelege ce spunea, deoarece Babis nu rostea cuvinte.

Ea a spus: „El țipa, țipa, dar nu puteam înțelege ceea ce spunea pentru că avea gura acoperită. Am crezut că este o problemă medicală. Am ieșit afară să investighez și am văzut ceva și apoi am știut că este mult mai important”.

„Mai devreme în noapte am auzit câinele latrând, dar am crezut că trebuie că se luptă cu pisicile, că au patru pisici. Mi-aș dori doar să fi venit să cercetez mai devreme”, a mai spus vecina.

După sosirea polițiștilor și eliberarea bărbatului, acesta a ieșit din casă cu bebelușul în brațe, înfășurat într-o pătură. Era șocat, nu putea vorbi. L-a încredințat mamei Carolinei, sosite și ea la fața locului. Era deja dimineață și lumină multă afară.

Polițiștii, impresionați de ce au găsit în camera morții

Totul a fost șocant la momentul descinderii până și pentru polițiștii care au văzut multe în viața lor profesională.

Purtătorul de cuvânt al Poliției, George Kalliakmanis, citat de presa greacă, a declarat: „De îndată ce poliția a intrat în cameră, au văzut fata, pe Carolina. Era palidă și picioarele ei erau albe, drept urmare și-au dat seama că era moartă. Soțul nefericitei fete a fost încătușat, cu bandă izolatoare pe gură și ochi. În unele momente, se crede că a suferit de lipsa de oxigen și și-a pierdut cunoștința”. În urma leșinului său, atacatorii l-au crezut și pe el mort.

Un ofițer de poliție, numit de ziariști Christos, a spus că lângă Carolina se afla fiica ei de 11 luni care „își lovea mama cu mânuțele și încerca să o trezească”. Polițistul s-a arătat profund impresionat de scenă, spunând că este el însuși tată.

Ipotezele anchetatorilor cu privire la făptuitori

Poliția a identificat trei spargeri similare în aceeași zonă a Atenei, în ultimele șase luni. În fiecare caz, spărgătorii au intrat printr-o fereastră și au folosit violență extremă asupra victimelor lor.

Se fac investigații ca să se afle dacă atacatorilor li s-ar fi putut oferi niște informații de la cineva care o cunoștea pe Caroline sau Babis, cu privire la vânzarea terenului. Acel „cineva” care să-i anunțe pe spărgători că în casă se aflau bani și obiecte de valoare. Iar aici Babis va trebui să se gândească bine cu cine ar fi vorbit.

Poliția nu exclude ca banda să fi efectuat mai multe zile de supraveghere a casei.

O ipoteză a anchetatorilor este că un grup albanez de crimă organizată, care include greci și alte naționalități, ar fi putut fi în spatele uciderii sălbatice a mamei și a câinelui.

Banda este formată din mulți membri care alternează între spargeri și care ocolesc drumurile principale pentru a evita detectarea prin camerele de luat vederi.

O altă pistă vizează o altă grupare. Ofițerii investighează efracții similare pentru a vedea dacă au fost, probabil, efectuate de o singură bandă. Au avut un atac în suburbia Chalandri din Atena, din apropiere, în decembrie. În timpul acelei spargeri, bărbații care vorbeau „greacă stricat” s-au urcat la etajul inferior al unei case, apoi au forțat cuplul să dezvăluie locația banilor lor, în timp ce le amenința fiica cu un cuțit.

Unul dintre martorii acelei infracțiuni i-a descris pe bărbați ca fiind romi.

Primele rezultate ale testelor de probe de ADN prelevate de la fața locului – inclusiv urme de sânge și piele prelevate de sub unghiile Carolinei – sunt așteptate astăzi.

Poliția a descris crima ca fiind „cea mai urâtă” pe care au investigat-o vreodată și spun că a fost comisă cu o „brutalitate” care este rară în Grecia.

A fost oferită o recompensă de 250.000 de lire sterline pentru informații.

Fetița Carolinei i-a pus mamei o floricică pe mormânt

Vineri dimineța, majoritatea populației cu 2.000 de oameni din insula Alonnisos, acolo unde a crescut de la 8 ani Carolina, a participat la slujba de înmormântare a tinerei. Cei mai mulți îmbrăcați în negru, oamenii erau văzuți când se îndreptau către antica Biserică Ortodoxă Grecească.

Bătrâne și bătrâni mergeau ajutându-se de bastoane, iar cei care n-au putut urca dealul abrupt până la biserică, au luat taxiul. Toți o cunoșteau și o iubeau pe Carolina. Iar moartea ei i-au impresionat profund.

Zeci de coroane și sute de flori au fost aduse lângă sicriul tinerei, plecate dintre ei la doar 20 de ani. Toți purtau măști, ude de lacrimile durerii.

În brațele lui Babis, fetița lui ținea în mână o floare. La cimitir, după coborârea sicriului, micuța Lydia i-a așezat mamei floricica roșie pe mormânt.