Momentul a fost cumplit pentru Monica Melencu, mama Luizei şi pentru bunicul fetei. La un moment dat, Monica Melencu a leţinat iar bunicului i s-a făcut rău.

Cei prezenţi în curte au dat telefon la 112 şi au cerut ajutorul Serviciului de Ambulanţă. Sosită la locuinţa familiei Melencu, echipa de intervenţie a constatat că cei doi prezentau o stare de lipotimie și trebuiau duși la spital pentru investigații suplimentare și pentru tratament.

Cei doi au fost duşi la Spitalul de Urgenţă din Craiova pentru tratament medical.

„În urmă cu câteva minute în unitatea de primiri urgenţe au fost aduşi cei doi pacienţi. Din relatările colegilor de pe ambulanţă, am aflat că pacientul prezenta o criză hipertensivă în momentul preluării. Amândoi prezentau dureri în piept. Au ajuns la spital, au fost admişi în aria de monitorizare a spitalului. Acum sunt conştienţi, stabili hemodinamic şi respirator, dar prezintă în continuare dureri. Bătrânul a primit şi medicaţie pentru scăderea valorilor tensiunii arteriale pentru a evita riscul complicaţiilor. În urma rezultatelor pe care le vom primi de la analizele de laborator vom decide dacă vor rămâne internaţi sau nu. Cel mai probabil vor rămâne în supraveghere în UPU pentru a putea fi monitorizaţi până nu vor mai prezenta risc pentru viaţa lor. Am observat şi trebuie să spun asta că sunt amândoi epuizaţi fizic şi psihic. Bătrânul am înţeles că a şi cedat. În acest moment există riscul de a face o complicaţie în principal la nivel pulmonar prin inhalarea vaporilor de benzină”, au declarat reprezentanţii Spitalului Craiova.

Te-ar putea interesa și: