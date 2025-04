Politica Makaveli pleacă din Parlament. Diana Șoșoacă s-a aruncat în mare îmbrăcată. Video







Makaveli a anunțat că a decis să demisioneze din Parlament săptămâna viitoare. El a explicat că nu are suficient timp pentru a-și îndeplini responsabilitățile pe care le are. Între timp, Diana Șoșoacă s-a aruncat în mare alături de câțiva colegi de partid.

Makaveli a fost angajat în Parlament de partidul lui Șoșoacă

Mai exact, Makaveli lucrează cu normă de numai două ore pe zi ca și curier personal la biroul parlamentar al senatorului S.O.S. România, Ninel Peia. Acum, influencerul afirmă că nu are suficient timp pentru a se ocupa de sarcinile sale și a decis să-și prezinte demisia.

„Având în vedere timpul care nu-mi mai permite să-mi onorez programul de lucru, luni îmi voi da demisia din postul pe care îl ocup la Parlament. Vă salut, rămânem aici pe online, rămânem toți la fel. Vă pup și să aveți grijă de voi”, este anunțul făcut de Makaveli.

Influencerul șui Șoșoacă, implicat în campania lui Georgescu

Influencerul Makaveli a câștigat popularitate după ce a făcut campanie online pentru Călin Georgescu. Anul trecut Diana Șoșoacă a afirmat că acesta a fost angajat de partid în Parlament, ocupând funcția de consilier parlamentar. De asemenea, el a confirmat că inițial a fost angajat cu normă întreagă în Parlament.

„Da, am fost consilier, însă datorită faptului că nu am timp să onorez cele 8 ore de muncă, dat fiind că mai am diferite evenimente/podcasturi/emisiuni sau activități în domeniul online, am renunțat de aproape zece zile la postul de consilier și am optat pentru curier la cabinetul domnului Peia, pentru că doar acel post îmi putea facilita două ore de program și în același timp să rămân lângă domnul Peia, respectiv doamna Diana Șoșoacă”, declara Makaveli.

Șoșoacă s-a aruncat în mare alături de colegele ei

Între timp, Diana Șoșoacă și membrii partidului S.O.S s-au aruncat în mare îmbrăcați. Prezentă la Constanța, la Conferința Regională organizată de S.O.S. România, lidera partidului s-a filmat în timp ce alerga spre apă, ținându-se de mâini cu colegii din partid.

Șoșoacă a savurat momentul, chiar dacă una dintre colegele ei s-a împiedicat și a căzut în apă. La ieșirea din mare, președinta SOS a comentat: „Și grasele poartă tricouri ude”. Apoi, cineva a început să strige „10 lei prosopul”, iar această afirmație a fost primită cu hohote de râs.

Imaginile au devenit virale pe social media, iar cineva a comentat: „Concurs de tricouri ude” Europarlamentar Diana Iovanovici Șoșoacă și senatori/deputați în Parlamentul României. Pentru asta îi plătim. Circ”.