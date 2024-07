Monden Maia Sandu s-a prins în Hora Sânzienelor. Foto







Republica Moldova. Festivalul „Hora Sânzienelor”, organizat în raionul Telenești, a ajuns la a X-a ediție. Evenimentul este organizat în ziua în care, pe stil vechi, sunt sărbătorite Sânzienele. Anul acesta, Festivalul a avut un oasepete de seamă - președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Am cunoscut meșteri populari, colective de artiști și mulți oameni care prețuiesc și promovează cultura și tradițiile noastre. Ca să ne putem bucura în continuare de tot ce are mai frumos neamul nostru, e nevoie să păstrăm pacea și libertatea. Să punem țara la adăpost. Să devenim parte a marii familii europene”, a spus Maia Sandu, încântată de atmosfera de la „Hora Sânzienelor”.

În Republica Moldova, pe 7 iulie, creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În calendarul popular, această zi este cunoscută sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Ziua are legătură cu solstițiul de vară, fiind cea mai lungă din an și în același timp, cea mai scurtă noapte a anului. Sărbătoarea Sânzienelor mai este denumită și „Amuțitul cucului’’, deoarece această pasăre cântă doar trei luni pe an, oprindu-se de cele mai multe ori pe 7 iulie, de această sărbătoare.

„Hora Sânzienelor”. Ziua în care fetele își află ursitul

Legenda spune că Sânzienele sunt niște fete foarte frumoase, care trăiesc prin păduri sau pe câmpii, iar atunci când se prind în horă "dau puteri" deosebite florilor și ierburilor, care devin plante de leac. În noaptea de Sânziene, zânele coboară pe pământ și tămăduiesc bolnavii și împart rod holdelor.

În vremuri străvechi, sărbătoarea Sânzienelor era considerată de fete un prilej pentru a afla ursitul și timpul când se vor mărita. Feciorii împleteau cununi din flori, în formă de cruce, iar fetele - în formă de cerc, pe care le aruncau pe casă. Dacă cununile se opreau pe acoperiș, era semn de nuntă, iar dacă nu, ursitul sau ursita mai trebuiau să fie așteptați. De Sânziene, în biserici se sfințesc bucate și vin alb.