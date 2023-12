Maia Sandu invită oamenii la Preşedinţie să sărbătorească Moldova Europeană

Maia Sandu, invită toți cetățenii să sărbătorească Moldova Europeană în cadrul unui eveniment festiv duminică, 17 decembrie, în curtea Președinției.

Astfel, Deschiderea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi sărbătorită la Chișinău.

Invitaţia făcută de Maia Sandu

Şefa statului a făcut un anunț public în care îndeamnă cetățenii să sărbătorească Moldova Europeană.

„Să ne bucurăm împreună de un pas istoric pentru destinul țării noastre. Am reușit să obținem încrederea Uniunii Europene. Am păstrat unitatea și am muncit cu toții foarte mult pentru ca Moldova să câștige șansa unui viitor mai bun pentru toți cetățenii”, a anunţat Maia Sandu.

Șefa statului îndeamnă toate instituțiile, toți partenerii de dezvoltare, toți antreprenorii din Moldova să vorbească despre integrarea europeană, să promoveze parcursul nostru european și, împreună, să transforme întreaga Moldovă într-un stat european.

Evenimentul va avea loc duminică, pe 17 decembrie, la ora 14:00, în curtea Președinției.

Republica Moldova jubilează

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a anunţat joi seara că liderii UE au decis să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova.

De asemenea, Consiliul European a decis ca Georgiei să-i fie acordat statutul de candidat la aderarea la UE.

UE va deschide, de asemenea, negocierile cu Bosnia şi Herţegovina odată ce va fi atins gradul necesar de conformitate cu criteriile de aderare şi a invitat Comisia să prezinte un raport până în martie în vederea luării unei astfel de decizii.

Deschiderea negocierilor cu Bosnia-Herţegovina era susţinută puternic de Austria, care semnalase că s-ar împotrivi unei aderări accelerate a Ucrainei şi Republicii Moldova.

„Un semnal clar de speranţă pentru popoarele lor şi pentru continentul nostru”, a comentat Charles Michel pe reţeaua socială X.

Mesaj transmis de președintele Maia Sandu

După ce liderii Uniunii Europene au anunțat că vor începe negocierile pentru aderarea Republicii Moldova.

„Astăzi ne-a venit o veste importantă de la Bruxelles. Este un pas foarte important și este meritul dumneavoastră că am ajuns aici. Prin votul dumnevoastră. Prin activitatea civică responsabilă de ani de zile, îndreptată pentru apărarea democrației, ați contribuit la această decizie.

Avem mult de lucru, dar sunt încurajați de această decizie importantă a țărilor Uniunii Europene”, a afirmat președintele Maia Sandu.