Maia Sandu, apel pentru susținerea Ucrainei. Securitatea Europei depinde de Kiev

Maia Sandu avertizează Occidentul cu privire la intențiile lui Vladimir Putin. Președinta Republicii Moldova avertizează că securitatea Europei depinde de rezistența Ucrainei. Drept urmare, cere ca dictatorul rus să fie oprit.

Vladimir Putin trebuie oprit înainte să declanșeze noi agresiuni împotriva statelor învecinate Rusiei. Maia Sandu a acordat un interviu în publicația Le Monde, în contextul vizitei sale la Paris. Cu acest prilej, a tras un semnal de alarmă cu ceea ce ar putea urma. Preşedinta moldoveană susține că Ucraina trebuie susținută pentru a rezista în fața invaziei rusești.

Ea a precizat că atât timp cât Kievul rezistă Moldova și alte state din est sunt în siguranță. Maia Sandu a subliniat că „trebuie ca Vladimir Putin să fie oprit” pentru securitatea europeană. Președinta Republicii Moldova a afirmat că numeroși europeni au început să înțeleagă faptul că Vladimir Putin nu se va opri după Ucraina. El va continua agresiunea împotriva altor state, în continuare.

În aceast context, Maia Sandu a salutat acordul încheiat cu Franța, la Paris, pentru apărare. Potrivit spuselor sale, acest document reprezintă „o primă etapă în vederea ajutării consolidării securităţii (Republicii) Modova şi a regiunii” Europei de Est. Următorul pas, după semnarea documentului este trimiterea unei misiuni de apărare permanente în Moldova, la Chișinău.

Acest acord, însă, nu include și garanţii de securitate, după cum a subliniat o sursă diplomatică din Moldova.

Maia Sandu se teme că țara sa va deveni ținta unui război hibrid, odată cu apropierea alegerilor prezidențiale. Ea se teme că dezinformările din Rusia vor crește în intensitate. Cu atât mai mult cu cât urmează și un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană, în toamnă. Proiectul urmează după ce Uniunea Europeană a decis să deschidă negocierile de aderare anul trecut.

Republica Moldova este ţinta unui „amestec” rus care „creşte pe măsură ce” înaintează „către integrarea în Europa”. Pentru a-și extinde influența în zonă, Moscova se folosește de regiunea separatistă Transnistria. Prin intermediul acesteia exercită presiuni asupra statului moldovean.

