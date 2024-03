Maia Sandu se bazează pe Ucraina, în fața Rusiei. Moldova a ales lumea liberă

„Exact asta le-aș spune, că dacă ținem la această lume și dacă vrem pace în lume, avem situații diferite dar dacă vrem să oprim un război care se poate extinde, atunci trebuie să continuăm să ajutăm Ucraina. Eu cred că ajutorul va veni, cred în reziliența ucrainenilor”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Deeply grateful for @vonderleyen’s leadership and support for Moldova.

Dear Ursula, your personal commitment to our country helps us grow stronger, more resilient, and move closer to EU membership. pic.twitter.com/rYr1DlELPp

— Maia Sandu (@sandumaiamd) March 6, 2024