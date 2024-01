Maia Sandu ia lecții în România pentru integrarea Republicii Moldova în UE

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, se află la Timișoara, unde a vizitat și expoziția dedicată lui Constantin Brâncuși de la Muzeul Național de Artă. Despre Timișoara, președintele Republicii Moldova a spus că e un oraș european atât prin diversitatea și bogăția sa culturală, cât și prin rolul său istoric în lupta românilor pentru libertate și democrație.

„A fost o bucurie să ajung aici după un an în care Timișoara a avut titlul de capitală culturală, cu acest prilej, îi mulțumesc Primarului Dominic Fritz pentru invitație. Am fost profund impresionată de expoziția dedicată lui Constantin Brâncuși de la Muzeul Național de Artă, unde am fost însoțită de președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica”, a declarat Maia Sandu.

Preşedintele Republicii Moldova a avut ocazia să admire opere cu o valoare patrimonială universală, lucrări celebre, dar şi mai puţin ştiute, precum Piatra de Hotar. Curatoarea expoziţiei a subliniat faptul că această operă-manifest realizată în 1945 exprimă tristeţea sculptorului pentru pierderea unor provincii istorice precum Basarabia.

Ce vrea Maia Sandu pentru Republica Moldova

Maia Sandu a vorbit despre avantajele de a fi stat membru al UE: „Timișoara, care a beneficiat de pe urma aderării României la Uniunea Europeană, este un bun exemplu a ceea ce reprezintă Europa: libertate și bunăstare, locuri de muncă decente, infrastructură modernă și o viață culturală bogată. Ce vedem la Timișoara, ce vedem în orașele europene, vrem și pentru Republica Moldova”.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, i-a dat asigurări Maiei Sandu că România va susține necondiționat Republica Moldova.

”România este şi va rămâne cel mai mare susţinător al Republicii Moldova, inclusiv cu asistenţă financiară şi tehnică la nivelul administraţiilor locale. În cadrul activităţii mele la Comitetului European al Regiunilor, ca raportor pentru avizul Viitorul Parteneriatului Estic, am militat pentru crearea unui grup de lucru special care să accelereze procesul aderării fraţilor de peste Prut la standardele europene. Cred că România şi judeţul Timiş pot servi ca punte de legătură a Europei către Republica Moldova”, a spus Alin Nica.