O mare actriță ia poziție în privința măsurilor stabilite de guvernanți în privința funcționării teatrelor. Este vorba de Maia Morgenstern, care solicită autorităților precizări clare privind modul în care se vor putea redeschide sălile de teatru. Mesajul acesteia este clar:„ Aştept informaţii coerente!”.

Poziție fermă

, managerul Teatrului Evreiesc de Stat, a intervenit astfel în scandalul restricţiilor privind teatrele şi sălile de spectacol în România.

„Aşteptăm să fim lămuriţi despre ce este vorba. Aştept să primesc informaţii exacte. (…) Lucrul principal de care am nevoie sunt informaţii coerente – cine numără, cât numără, unde numără, fiindcă în fiecare zi apar alte numere. Aştept să mă lămurească cineva în scris. Noi suntem gata să jucăm, pentru un om, pentru doi. Noi, la Teatrul Evreiesc, am jucat şi cu doi spectatori în sală. Am jucat toată vara pentru câte 30 de spectatori în spaţii în aer liber, în grădină, în parc, acolo unde s-a putut. Noi suntem gata să prezentăm spectacole, dar avem nevoie de informaţii clare. (…) Sunt tot felul de probleme la care încercăm să facem faţă, să ne pregătim în orice secundă şi să răspundem nevoilor culturale, nevoilor de spectacol, de teatru ale unui public de asemenea înspăimântat, confuz”, a declarat Maia Morgenstern.

Spectacol prezentat online ?

Potrivit actriței Maia Morgenstern, instituţia culturală se pregătește pentru o nouă premieră care va avea loc vineri.

„Cele mai frumoase zile ale tinereţii mele” este piesa pusă pe un text al Anei Novac, o supravieţuitoare a lagărului de la Auschwitz, care va fi prezentat vineri fie online, fie doar cu 30% sala plină. Este vorba despre un text original al Anei Novac. Doamna Ana Novac, supravieţuitoare a Holocaustului, care a fost în lagărul de la Auschwitz. Anul acesta se comemorează 75 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. Ea a supravieţuit scriind un jurnal cu informaţii autentice. Regizoarea Liana Ceterchi a gândit acest spectacol pentru timpul acesta. Sunt fragmente, frânturi din jurnalul doamnei Ana Novac”, a spus Maia Morgenstern, potrivit romaniatv.net.