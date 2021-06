Din punctul de vedere al Turciei, pe primul loc se află întâlnirea dintre președintele SUA, Joe Biden, și președintele Recep Tayyip Erdoğan. Cu doar câteva zile înainte de această întâlnire, din punctul de vedere al celor două țări, s-a creat un cadru principal în privința agendei. Atât în convorbirile telefonice ale oficialilor celor două țări, cât și în vizitele în Turcia ale oficialilor americani, au fost discutate agendele celor doi lideri. Așa cum veți presupune, americanii au pus pe masă dosarele cu solicitări. Şi tot așa cum veți presupune, nu au spus „să îndeplinim și această cerință a Turciei în schimbul acestor solicitări”… Administrația americană sub mandatul lui Biden manifestă aceeași atitudine și față de Rusia. Chiar dacă în articolul din Washington Post, președintele SUA, Joe Biden, spunea „Putem conlucra cu Rusia în problemele de stabilitate strategică și controlul armelor, dorim relații stabile și predictibile”, chiar dacă se gândește că Putin va aborda în cadrul întâlnirii strategia „win-win”, din punctul de vedere al administraţiei SUA, faptul că Putin se va întâlni cu POTUS, este cu siguranță un mare câștig. Să nu uităm că și în fața Rusiei se pun și se vor pune o serie de solicitări. Să ținem cont de faptul administrația americană se pregătește pentru toate aceste întâlniri considerându-se „unicul patron”.

Propunerea SUA privind S-400

Atitudinea administrației americane pe care am încercat să o explic în rândurile de mai sus, s-a evidențiat mult și în propunerea lansată Ankarei privind sistemul S-400.

Vă amintiți, în interviul acordat cotidianului Hürriyet și CNN Türk de adjunctul secretarului de stat al SUA, Wendy Sherman, care a venit la Ankara pentru a pregăti întâlnirea dintre Biden și Erdoğan, spunea:” Achiziția sistemului S-400 creează probleme în Alianța Nord-Atlantică. Am oferit o alternativă, știu foarte bine ce au de făcut. Sper să găsim o cale de mijloc. Acest detaliu tehnic nu este o problemă politică. Turcia își dă seama de situație, știe cum trebuie să acționeze. Am discutat despre cum vor fi făcuți acești pași, decizia va aparține Turciei”. Am plecat pe urmele alternativei lansate, adică a propunerii, despre care vorbea Sherman. Impresia pe care mi-au lăsat-o oficialii americani în privința acestei propuneri este următoarea:

Administrația americană dorește un angajament din partea Turciei că nu a activat și nu va activa sistemul S-400.

Administrația americană intenționează să prezinte Congresului un angajament scris pentru a înceta sancțiunile împotriva Turciei.

Conform administraţiei americane, convingerea Congresului este importantă și necesară.

Specialiștii militari americani vor fi cei care vor constata dacă sistemul S-400 a fost activat. Se cere ca această formulă de constatare să se regăsească și în textul angajamentului.

Când am auzit pentru prima dată propunerea oficialilor americani în privința sistemului S-400, propunere pe care ei o prezintă într-un cadru general, am spus „Turcia a respins propunerea”. Din informațiile pe care le am, tocmai așa s-a întâmplat. Precizând că, înainte de toate, ar însemna încălcarea dreptului suveran, Turcia nu a acceptat propunerea. Iar propunerea „să suspendăm subiectul S-400” despre care am scris într-un articol anterior, a fost lansată de Turcia.

Inițiativa liderilor

Intenția de a suspenda subiectul ar însemna ca acest subiect să nu se afle pe agenda întâlnirii bilaterale. Pe de altă parte, se pare că Statele Unite nu vor aborda subiecte legate de încetarea cooperării cu organizațiile teroriste PYD/YPG (Partidul Uniunii Democratice, aripa siriană a PKK//Unitățile de Apărare a Poporului, aripa militară a PYD-n.trad.) sau începerea procesului juridic al FETÖ (Mișcarea Gülen-n.trad.), subiecte ce se află printre așteptările justificate ale Turciei. Din acest motiv, Turcia se pronunță pentru concentrarea pe domeniile de cooperare. Putem constata că nu va exista o fotografie cu strângeri de mână, și nici o fotografie de criză. Accentul pe domeniile de colaborare și declarațiile pline de speranță pentru viitor, sunt deocamdată posibilele scenarii așteptate. (Artcol de Hande Fırat)

Traducere: Rador