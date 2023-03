Mai mulți deputați din Senatul Georgiei s-au luat la bătaie. O lege de inspirație rusă a scos oamenii în stradă

Blocul de guvernământ Visul Georgian a anunţat încă de luna trecută că susţine legislaţia. Propunerea trebuie să treacă prin mai multe etape până când va ajunge să fie promulgată. Proiectul de lege presupune ca organizațiile care primesc mai mult de 20% din finanțare din afara țării, să fie obligate să se înregistreze ca „agenți strâini”. În plus, aceste instituții trebuie să fie supuse monitorizării Ministerului Justiției.

În caz contrar, organizațiile riscă să primească amenzi mari. Cei care au criticat proiectul au explicat că propunerea seamănă cu o lege rusă din 2012, care a fost actualizată în mod constant în ultimul deceniu. Legea din Rusia este folosită pentru a reprima presa independentă și societarea civilă. Criticii au subliniat că dacă această lege va fi promulgată, Georgia se îndreaptă către un regim autoritar.

„Legislaţia rusă care este propusă acum în parlament este împotriva intereselor naţionale ale Georgiei, împotriva aspiraţiilor noastre europene”, a explicat Irakli Pavlenişvili, activist pentru drepturile civile şi politician de opoziţie. În același timp, Ghivi Mikanadze, deputat al Visului Georgian, a declarat că „societatea georgiană merită să ştie ce organizaţii sunt finanţate şi din ce surse. Vorbim despre transparenţă şi despre faptul că avem o obligaţie (n.r. faţă de poporul georgian)”.

Partidul care se află la conducerea țării a transmis că își menține angajamentul ca Georgia să adere la Uniunea Europeană chiar dacă susține proiectul de lege. Preşedinta Salome Zurabişvili a transmis că se va pune prin veto propunerii legislative. Șefa statului georgian a explicat că această lege poate reprezenta un pericol pentru intrarea țării sale în UE sau NATO. Este important de precizat că parlamentul poate trece peste un veto prezidențial. În plus, 60 de organizații ale societății civile și instituții media au transmis că nu vor respecta legea, în cazul în care va fi promulgată, potrivit Reuters.

Protests against the adoption of the law on „foreign agents” continue in #Georgia. Deputies fought in the parliament during disputes.

Earlier, former Georgian President Mikheil Saakashvili told that Georgian oligarch Bidzina Ivanishvili was surrendering the country to Russia. pic.twitter.com/d9wW5l7WXi

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2023