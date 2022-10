Mai mulți bani pentru copiii aflați în plasament sau la asistenți maternali. Care sunt majorările stabilite de Guvern

Proiectul de HG adoptat de Executiv vizează actualizarea standardelor de cost utilizate în prezent în domeniul protecției copiilor aflați în sistemul de protecție specială, pentru a include și sumele actualizate și mărite recent ale unor componente.

Potrivit HG 426/2020, standardul de cost reprezintă costul normativ utilizat de autoritățile administrației publice locale în cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privați și este, de fapt, suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculată pentru un beneficiar/ tipuri de servicii sociale.

Câți bani vor primi cei care au un copil în plasament

Astfel standardul de cost pe an pentru un copil aflat în plasament se va majora de la 38.511 la 49.766 pe durata unui an. De asemenea la doi copii în plasament se va majora suma de la 21.720 la 28.950 tot pe durata unui an. Vor exista majorări și în ceea ce privește îngrijirea în plasament a copiilor cu dizabilități. Așadar dacă acum suma anuală alocată pentru acest tip de îngrijire este de 46.321, potrivit noului act se va ajunge la 59.464 anual pentru un singur copil.

În cazul în care vorbim despre 2 copii cu dizabilități, atunci suma primită pentru fiecare va fi de 38.637 cu aproape o mie de lei mai mult decât prevede actuala legislație. În cazul în care, dacă există nevoi specifice și situații particulare ale beneficiarilor de servicii sociale, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depășesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor alocă sumele necesare din venituri proprii sau din alte surse atrase. Actualizarea acestor standarde este necesară și în contextul creșterii, la nivel național, a costurilor locuirii: electricitate, gaze, apă, alți combustibili, întreținerea locuinței, alte produse și servicii.