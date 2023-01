Mai mulți actori celebri de la Hollywood, depistați pozitiv de Covid-19 după Globurile de Aur

După explozia de infectări, mai mulți actori nu au mai putut participa la Critics Choice Awards, care au fost difuzate duminică, fiind impusă efectuarea de teste Covid-19 pentru toți participanții. Printre actorii depistați pozitiv de coronavirus după decernarea premiilor Globurilor de Aur se află Collin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis și Michelle Pfeiffer.

Explozie de cazuri Covid-19 după Globurile de Aur

„Îmi pare atât de rău că lipsesc astăzi de la Critics Choice Awards”, a scris Pfeiffer într-o postare pe Instagram. „Da, Covid”. Aceasta era așteptată să îi ofere actorului Jeff Bridges premiul pentru întreaga carieră, însă, în schimb, a primit premiul de la John Goodman.

La rândul ei, actrița Jamie Lee Curtis a anunțat că a luat virusul, într-o postare pe Instagram din weekend, scriind că îi va fi dor de Tea Party a Academiei Britanice de Film și Televiziune și Premiile Critics Choice, ambele desfășurate la Los Angeles în weekend. În timp ce Curtis este bolnavă, colegii ei din „Everything Everywhere All at Once” au luat cinci premii, inclusiv cel pentru cel mai bun film.

În acest context, experții în sănătate au spus că nu sunt surpinși de situație, având în vedere că în ultima perioadă măsurile de protecție au fost mult mai slabe.

Globurile de Aur, difuzate la TV

Săptămâna trecută, Globurile de Aur au revenit la televiziune pentru prima dată în doi ani. Ceremonia de săptămâna trecută a atras o audiență aproape record, atrăgând doar 6,3 milioane de telespectatori, potrivit foxla.com.

Câștigătorii celei de-a 80-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur au fost anunțați marți seară, 10 ianuarie. Juriul de specialitate a fost format din 96 de membri şi, în premieră, de 103 de votanţi, din 62 de ţări diferite.

Lungmetrajul „The Fabelmans”, regizat de Steven Spielberg, şi comedia cu accente noir „The Banshees of Inisherin” au câştigat principalele trofee atribuite la gala Globurilor de Aur 2023