Mai multe familii din Vâlcea sunt izolate. Viiturile au rupt o porțiune de 100 de metri dintr-un drum

Șapte familii din comuna vâlceană Stoenești au rămas izolate. Din cauza precipitațiilor abundente, pârâul Govora a ieşit din matcă și a distrus calea de acces rutier către satul Budurăşti pe o lungime de circa 100 de metri.

Gheorghe Dumbravă, primarul comunei, a precizat că în satul respectiv sunt șapte familii, care nu mai pot ajunge decât pe jos la locuințele lor, în zonă nefiind altă cale de acces.

Dan Pascaru, inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea a anunțat că, împreună cu reprezentanții Serviciului de Gospodărire a Apelor Vâlcea, se caută o soluție pentru punerea în siguranță a acestui drum comunal, apa rupându-l pe anumite porțiuni până aproape de gardul proprietăților din apropiere. Din cauza viiturilor, două dintre familii sunt nevoite să treacă prin curțile vecinilor pentru a ajunge acasă.

Gospodăriile se află la o distanță destul de mare de pârâu, iar momentan nu se pune problema evacuării persoanelor sau bunurilor, a mai precizat șeful ISU Vâlcea, citat de Agerpres.

Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe județe din România

Până sâmbătă, 17 iunie, ora 14:00, este în vigoare o avertizare de cod roșu de inundații în sud-vestul și vestul țării. Mai multe județe au fost afectate de viituri, iar oamenii povestesc cu lacrimi în ochi că au plecat din locuințe doar cu ceea ce aveau pe ei.

Drumarii au intervenit pentru a curăța drumurile blocate, iar militarii au acționat pentru scoaterea apei din zeci de case și gospodarii din Dolj. Inundațiile au făcut pagube și în Mehedinți și Gorj.

„A venit de un metru jumate înaltime, nu am mai avut ce să facem. Foarte rapid, într-o jumătate de ora mi-a luat, nu am știut ce să facem. Venea din toate părțile și cu o viteză fantastică și am fost nevoit să sparg gardul în partea aia să se mai ducă apa”, a spus un localnic din Dolj pentru Pro TV.

Oamenii au încercat să își salveze bunurile și animalele, însă viiturile au făcut prăpăd.