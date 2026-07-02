HAI România! Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor







Mai toată lumea uită repede. Eu nu pot. Poate e un defect de memorie — memoria mea ține minte nu chipuri, ci fapte. Ține minte cum Ursula von der Leyen, cea care pozează azi în icoană a corectitudinii europene, a șters SMS-urile trimise lui Bourla de la Pfizer, acelea în care probabil se decideau nu doar dozele, ci și șpăgile.

Ține minte cum aceeași Ursula plătea zeci de milioane în consultanțe fictive, încă de pe vremea când era ministru al Apărării, cu McKinsey și Accenture în rolul sfinților patroni ai birocrației. Țin minte cum Vanguard, acel zeu financiar invizibil, leagă într-un singur cordon ombilical Pfizer și Orgenesis — acolo unde lucrează soțul ei, între salariu și tăcere.