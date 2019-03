Maharu a murit! Ce au făcut prietenii când au aflat vestea tristă

Unul dintre cei mai periculoși interlopi români, Nicu Maharu, a murit miercuri noapte, după ce s-a luptat cu cancerul timp de doi ani.





Interlopul a aflat cu doi ani în urmă că suferă de cancer.

„Am avut o cădere în urma căreia am paralizat pe partea dreaptă. Am fost foarte rău. Am o tumoră la cap. Cancer!”, a declarat Maharu.

Imediat după vestea morții, prietenii au început să îi scrie mesaje pe Facebook.

Conform unor informații aflate de cancan.ro, prietenii acestuia au hotărât să facă o chetă și să îi ofere prietenului lor o înmormântare „faraonică”.

Fiul lui Nicu Maharu, Florian, a anunțat pe contul de socializare, când va fi înmormântat tatăl său.

„Este o zi tristă pentru mine, pentru familia mea și pentru toți cei care l-au cunoscut pe tatăl meu, Nicu Maharu! Sicriul cu trupul neînsuflețit se va afla în Comuna Ghimpați, Județul Giurgiu la Căminul Cultural (primăria Ghimpați) ! Cine l-a iubit pe Nicu Maharu și vrea să îl vadă pentru ultima oară, este așteptat să vină! Înmormântarea va fi Sâmbătă la oră 13:00! Va rog dați share mai departe!” a scris fiul lui Nicu Maharu, pe Facebook.

