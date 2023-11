Scăpările legii care îi salvează pe șoferii drogați. Avertismentul unui procuror

Magistrații avertizează cu privire la o problemă a legii care permite unor șoferi drogați să scape nepedepsiți. Aceștia fac referire la interpretările diferite date legii. Procuroarea Bogdana Pîntea, de la Parchetul Sibiu, atrage atenția asupra problemei și cere să fie reparată. Specializată în infracţiuni privind circulaţia rutieră și vorbește despre situațiile cu care se confruntă magistrații.

Astfel, explică magistratul, există persoane declarate nevinovate pentru aceleași fapte pentru care altele sunt trimise la închisoare pentru consum de droguri.

Parchetele şi instanţele din România nu au o practică unitară privind şoferii depistați drogați la testele de urină. Iar de aici și problema gravă reclamată de procuroarea Bogdana Pîntea.

Potrivit spuselor sale, magistrații se confruntă cu diferite situații din cauza rezultatelor testelor emise de Medicina legală. Aceasta pentru că nu sunt, de fiecare dată perfecte. Un buletin de analiză poate avea următoarele rezultate:

În acest din urmă scenariu, magistrații au o practică neunitară, atât la nivelul parchetelor, cât și a instanțelor. Bogdana Pîntea a vorbit pe acest subiect la conferinţa „Psihiatrie şi psihologie medico-legală” de la Facultatea de Medicină din Sibiu.

Procuroarea a explicat cum un şofer poate fi depistat pozitiv la consumul de canabis chiar dacă s-a drogat cu două săptămâni înainte de a fi prins. , Substanţă rămâne în urină până la 15 zile, iar o astfel de situație crează mari probleme. Ea a prezentat variantele pe care le au în vedere magistrații în astfel de cazuri.

„O primă opinie este aceea în care, atunci când se regăsesc doar în urină, substanţele psihoactive, nu se poate reţine dincolo de orice dubiu că făptuitorul, conducătorul auto se afla sub influenţa acestor substanţe la momentul conducerii, ceea ce duce la clasarea dosarului sau achitarea inculpatului, adică pur şi simplu se închide dosarul respectiv”, a arătat procuroarea.

Potrivit spuselor sale, această practică a apărut în urma unor rapoarte ale medicilor legali. Aceștia nu pot stabili, dincolo de orice dubiu că persoana era drogată la momentul în care a fost prinsă. Este posibil să fi consumat substanțele interzise anterior.

Cea de-a doua opinie face ca unele persoane să fie trimise în judecată, iar altele, nu, pentru aceeaşi faptă. Magistrații interpretează diferit aceleași prevederi.

„În ceea ce priveşte a doua opinie în practică, în care se spune aşa: nu are relevanţă dacă făptuitorul se afla sau nu se afla sub influenţa substanţelor psihoactive, are relevanţă cantitatea de drog găsită în urină sau în sânge şi nu ne interesează dacă este găsită doar în urină şi se dispune trimiterea în judecată şi condamnarea acestor oameni, a explicat Bogdana Pîntea.