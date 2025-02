Monden Magicianul Robert, un copil nedorit. Ce se acunde, de fapt, în spatele zâmbetelor







Magicianul Robert Tudor s-a născut cu gura strâmbă și nici auzul nu îl are complet. Concurentul de la Power Couple a povestit că mama lui nu a dorit ca el să se nască și că a încercat să avorteze de multe ori. Acesta a spus că mama lui a sărit și cu sacul de ciment în brațe de la etajul 1 ca să scape de el.

Coșmarul trăit de magicianul Robert Tudor

„Mama nu m-a vrut. Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă. Bunica îmi povestea că voia să mă dea. Cică a fost o întâmplare că eu am ieșit. Că sunt în viață acum, că stau de vorbă cu tine… e un miracol că sunt eu aici. A încercat prin diferite metode. Bine, așa se făcea atunci și eu n-am cum s-o condamn pe mama. Prima dată cu lingura, să bage lingura ca să avorteze. A sărit și cu sacul de ciment în brațe de la etajul 1.

Trebuia să plece cu tata cu mașina și apoi a început să plouă afară și nu mai pornea mașina. Voia să meargă să mă avorteze la o femeie care făcea chestii din astea. Așa se făcea atunci în ’84”, a mărturisit magicianul Robert Tudor.

Nu aude deloc cu urechea stângă

Magicianul a spus că nu aude deloc cu urechea stângă din naștere. Acesta a mai spus că a purtat aparat o perioadă, dar că era extrem de scump.

„Cică auzeam un pic când eram mic, dar apoi s-a agravat. Am purtat și aparat o perioadă și îmi era mai bine. Am fost la medici și am ăia dezactivați. Cică sunt niște perișori în ureche și eu nu-i mai am (…) Era și aparatul scump și nu mi-am mai luat altul”, a mai spus Robert Tudor.

Magicianul Robert Tudor și-a găsit liniștea

Magicianul și-a găsit liniștea lângă soția sa, Elena, cu care face echipă și în emisiunea Power Couple de pe Antena 1. Cei doi au împreună doi copii, o fetiță și un băiețel. El și-a descoperit pasiunea pentru magie în facultate.