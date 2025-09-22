Magazinele Dedeman ajung pe piața din Republica Moldova

Frații Pavăl, cei care dețin lanțul de magazine Dedeman au decis să se extindă pe piața din Republica Moldova, după discuțiile purtate cu autoritățile de la Chișinău. „Republica Moldova este o piață cu potențial real de dezvoltare, care demonstrează că este pregătită să devină parte a Uniunii Europene. Această investiție reflectă încrederea noastră în viitorul, stabilitatea și perspectivele economiei locale, dar și dorința de a contribui la dezvoltarea comunității, prin experiența și resursele pe care le-am acumulat în România.” a declarat Dragoș Pavăl, Președintele Dedeman.

Originea fraţilor Dedeman din Bacău, aflat la doar 150 de kilometri de graniţă, a influenţat hotărârea de a investi în Republica Moldova. Conducerea companiei a luat decizia de a intra pe piaţa de peste Prut după o întâlnire extrem de constructivă cu premierul Dorin Recean şi alţi oficiali ai Executivului de la Chişinău – un guvern pro-european, dinamic şi orientat spre reforme, care susţine stabilitatea şi oferă oportunităţi pentru investitorii străini.

Extinderea Dedeman în Republica Moldova va întări relaţiile economice dintre cele două state şi va confirma potenţialul acestei pieţe pentru investiţii de amploare. Prin acest pas, compania va genera:

un efect multiplicator în economie, prin colaborări cu producători şi distribuitori locali;

introducerea standardelor europene de retail şi logistică, deja validate pe piaţa din România;

contribuţii fiscale şi sociale consistente;

programe de instruire profesională şi transfer de know-how pentru angajaţi.

În prezent, Dedeman operează 64 de magazine la nivel naţional, iar până la sfârşitul acestui an urmează să inaugureze unitatea din Mediaş, a 65-a din reţea. În 2026, compania va deschide şi un magazin la Giurgiu, marcând astfel prezenţa sa în toate judeţele României.

Extinderea pe piaţa din Republica Moldova constituie, prin urmare, o continuare naturală a strategiei de dezvoltare a companiei.

„Pentru noi, decizia de a veni în Republica Moldova nu este doar o mișcare de business, ci o împlinire a unei dorințe mai vechi. Faptul că Dedeman își are originile la Bacău, la circa 150 km de graniță, a făcut ca această extindere să fie considerată, încă de la început, un pas natural. Ne dorim să le oferim vecinilor noștri o experiență de cumpărare modernă și accesibilă, la standardele cu care i-am obișnuit pe clienții din România, contribuind astfel la dezvoltarea economiei locale.” a mai precizat Dragoș Pavăl.

Grupul Pavăl Holding a făcut primele investiţii externe în 2023, în sectorul turismului. Doi ani mai târziu, în 2025, fraţii Pavăl au întărit direcţia de expansiune internaţională prin preluarea lanţului de bricolaj Praktiker Hellas din Grecia, tranzacţie considerată printre cele mai importante din regiune. Extinderea pe piaţa Republicii Moldova se înscrie, aşadar, ca o continuare naturală a acestei strategii de dezvoltare regională.

„Venim în Republica Moldova nu doar în calitate de investitori, ci ca parteneri ai comunităților locale. Credem cu adevărat în potențialul nemărginit al acestei țări și în drumul său european.”, mai spune Dragoș Pavăl.

Hotărârea strategică are şi o valoare simbolică: Dedeman, un brand românesc antreprenorial de succes, pătrunde pe piaţa din Republica Moldova într-un context în care această ţară îşi confirmă maturitatea economică şi disponibilitatea pentru noi oportunităţi, întărindu-şi totodată direcţia pro-europeană.