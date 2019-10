Dragostea este uneori distrugătoare! Acest lucru s-a întâmplat în cazul unui mafiot cunoscut din America, care a vrut să își spioneze iubita, dar a reușit să bage la închisoare 20 de mafioți pe care îi avea în subordine, anunță sport.ro.

Astfel, Joseph Amato Sr, unul dintre cei mai importanți mafioți din New York, un „căpitan” în familia mafiotă Colombo, a vrut să își spioneze iubita ,montând un dispozitiv GPS ub mașina ei, pentru a vedea unde merge. Femeia a găsit după câteva zile dispozitivul și l-a montat sub un autobuz.

Peste câteva zile, cu ocazia unui control de rutină desfășurat la garaj, angajații au găsit dispozitivul sub autobuz și au alertat poliția, aceștia crezând că ar fi vorba de o bombă. FBI a început ancheta, pentru a vedea dacă e un atac terorist, dar au descoperit că GPS-ul montat era a lui Amator Sr, un lider al mafiei din New York care nu era în atenția lor. După o anchetă care a durat câteva luni, FBI a trimis în judecată 20 de mafioți aflați in subordinea mafiotului gelos Amato Sr, aceștia fiind arestați, scrie presa din SUA.

Citește și: