Piața colectării deșeurilor este una extrem de apetisantă. După aderarea la Uniunea Europeană, România a fost obligată să creeze legislație care să fie în acord cu cele mai multe dintre normele comunității europene, iar domeniul reciclării a fost unul dintre cele mai importante. Astfel, România a stabilit un set de reguli de urmat de către toți generatorii de ambalaje care au activități comerciale pe teritoriul țării noastre și în acest fel au apărut OIREP-urile, adică Organizații care Implementează obligații privind Răspunderea Extinsă a Producătorului.

O dată cu aceste modificări a apărut și bătălia pentru clienții mari, tip Coca-Cola, Carrefour, BricoDepot, Kaufland, sau producătorii de băuturi. De ce? Pentru că producătorii care comercializează bunuri ambalate, dar și autoritățile locale sunt obligați ca prin intermediul OIREP-urilor să își îndeplinească obiectivele de reciclare și să achite costurile de colectare și sortare ale deșeurilor. În tot acest proces, autoritățile locale au obligația de a încheia contracte cu OIREP-uri în vederea trasabilității deșeurilor de ambalaje astfel încât, la nivel național, România să își poată atinge țintele anuale de reciclare la care s-a angajat.

Este bine de știut faptul că, la ora actuală, conform legislației europene în vigoare, producătorii sunt obligați să atingă o țintă de reciclare pe tipul de material (60% pentru sticlă și 20% pentru aluminiu, potrivit legislației) și o țintă globală de 60% pentru toată gama de deșeuri.

Bani mulți, fiind o piață de aproximativ 120 de milioane de euro. Fraudele sunt la fel de mari, iar campaniile media împotriva concurenței au devenit o obișnuință.

Săptămâna trecuta, revista „Newsweek” de România a publicat un material dedicat Mafiei Deșeurilor, un soi de anchetă, dar în fapt un atac direct care avea drept țintă o singură firmă: ReciclaD’or.

Cine este ReciclaD’or.

Una din cele 13 OIREP-uri. Dar nu numai atât. Principalul concurent al lui Greenpoint Management S.A. și una din cele mai mari firme din domeniu. Ca să înțelegeți dimensiunea afacerii, ReciclaD’or a avut anul trecut o cifră de afaceri de 113 de milioane de lei, iar Greenpoint Management SA 140 de milioane de lei. Profitul este diferit, peste 10 milioane de lei în cazul ReciclaD’or și doar 2,2 milioane de lei în cazul Greenpoint Management SA. Cel puțin în ultimul caz avem bani mulți, profit mic, un semn că sunt multe guri care trebuie hrănite pe traseu.

În contextul separării modelului de reciclare a ambalajelor pe două fluxuri (municipal și industrial-comercial), în toamna anului 2018, Greenpoint Management SA comunica clienților săi că ei sunt singurii în măsura să colecteze zeci de mii de tone de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal (gospodăriile populației) prin “parteneriatul exclusiv” dezvoltat cu IRIDEX Grup, firma afiliata la Greenpoint Management SA. IRIDEX Grup reprezintă mai multe firme specializate in colectarea deșeurilor din fluxul municipal (salubrizare) si industrial-comercial, deținută de multi-milionarul Corneliu Pascu, un om de afaceri vizat de o anchetă a Rise Project.

Greenpoint Management SA nu a ascuns aceasta situație de integrare pe verticală, ci a comunicat-o cu surle si trâmbițe: “We have our own authorized waste collection operator inside the group!”.

Miza? Creșterea necontrolată a tarifelor prin eliminarea concurenței.

Eliminând competiția, OIREP-ul integrat pe verticală, rămânând într-o situație de oligopol va putea umfla liniștit tarifele aplicate producătorilor și importatorilor de produse ambalate.

Recent, în Germania, autoritățile statului au stopat rapid o asemenea strategie de integrare pe verticală prin blocarea asocierii dintre OIREP-ul Der Grune Punkt (DSD) cu grupul de colectare si salubrizare Remondis. Vigilența statului german este justificată de “situațiile” înregistrate în perioada 2014 – 2019. Concomitent statul german monitorizează o integrare pe verticala care vizează și jucători din zona de retail.

Vorbeam de eliminarea concurenței. Exact asta s-a întâmplat în exemplul cu care mi-am început materialul.

Potrivit informațiilor pe care le am, oameni din grupul de firme afiliate intereselor Greenpoint au furnizat toate datele Newsweek-lui de România deținut de Sabin Orcan pentru a-și ataca concurența. Nimic nou sub soare, mai ales că acum era o perioadă propice, fiind momentul în care se renegociază toate contractele de reciclare. Până la urmă, subiectul este suficient de apetisant, poate fi interesant pentru orice ziarist. Chiar și pentru Sabin Orcan, un pseudo-absolvent al Facultății de Jurnalism, falsificator al propriei biografii profesionale. Și colaborator al „penalilor”, pe bani mulți.

Așadar, Newsweek a „făcut” o anchetă jurnalistică asupra unei companii de reciclare a deșeurilor, ReciclaD’or, fiind „alimentată” în avans de oameni apropiați de firmele care gravitează în jurul Green Point Management SA, una din vedetele pieței de reciclare. Doar din interes jurnalistic? Cunoscându-l pe Sabin Orcan, răspunsul este simplu…

Mai mult, gurile rele mi-au spus că Sabin Orcan s-a adresat Coca-Cola și având acoperirea legitimației de ziarist i-a chestionat pe responsabilii companiei dacă au de gând să schimbe parteneriatul cu firmele afiliate intereselor Green Point Management SA în favoarea ReciclaD’or. Mizând pe faptul că oficialii Coca-Cola se vor speria și vor evita orice modificare. Mai mult, imediat după apariția articolului, reprezentanții firmelor afiliate intereselor Green Point au transmis clienților firmei ReciclaD’or articolul din Newsweek. Un comportament care denotă legătura între cele două interese. Jurnalistic și de afaceri.

Recunosc că i-am întins o capcană lui Sabin Orcan. Inițial, fără să-mi dau seama, mai ales că nu aveam de gând să mă implic în această bătălie. Aflând că în compania Green Point Management SA fusese „țepuită” o persoană publică extrem de cunoscută, i-am dat mesaj unuia din marii jucători pe piața deșeurilor: multi-milionarul Corneliu Pascu (Iridex), cel care apare în consiliul de administrație al Green Point Management S.A. Pentru că dacă așa cum se spune în ancheta „Newsweek” că Remus Truică este în spatele ReciclaD’or, așa pot și eu afirma că multi-milionarul Corneliu Pascu este în spatele Green Point Management SA. Deși poate că ar fi o exagerare, fiind doar o relație de afaceri.

L-am rugat pe omul de afaceri Corneliu Pascu să mă pună în legătură cu

Cristian Lazăr, (foto)

administratorul din acte al Green Pc Ambalaje SRL, una din firmele prin care se colectează deșeuri și administrator în Green Point Management S.A. Habar n-aveam de încrengătura descrisă mai sus. Corneliu Pascu mi-a dat numărul acestuia de telefon și mi-a spus că dacă este vorba despre un material jurnalistic, să vorbesc întâi cu el.

Ceea ce nu am făcut. Am așteptat să văd ce se întâmplă. De a doua zi, reprezentanții firmelor afiliate intereselor Green Point Management S.A. au început să sune la redacție, încercând să afle despre ce este vorba. Nu li s-a spus nimic. Concomitent, patronul Newsweek de România, Sabin Orcan a început să se agite în propria redacție și să spună că eu sunt implicat în povestea asta. Mai spunea și alte prostii, cum că m-am dus la Coca-Cola, la Carrefour, ca să intervin pentru ReciclaD’or, dar nu a avut curaj să publice asemenea aberații. Pentru că nu m-am întâlnit în viața mea cu oamenii aceștia, nu am călcat pragul acestor companii. Spre deosebire de el, care a devenit reprezentantul intereselor Green Point Management S.A. și ale lui Cristian Lazăr.

Văzând agitația am început să bănuiesc legătura directă dintre ancheta Newsweek de România și interesele/firmele/banii lui Cristian Lazăr. Dar tot nu mă decisesem să scriu ceva, până când am văzut că am încotro. Dar și despre asta vom vorbi zilele următoare.

Amestecul murdar din zona colectării deșeurilor

Haideți să citim împreună un comunicat recent al Poliției:

„În urma cercetărilor efectuate până în prezent, reprezentanţii a patru societăţi comerciale din judeţele Bihor, Cluj, Vâlcea şi Argeş sunt bănuiţi că, în perioada 2018 – 2019, ar fi creat un mecanism fraudulos, prin care ar fi colectat, transportat şi reciclat 3.113.669 kg de deşeuri de ambalaje din sticlă, inducând astfel în eroare autorităţile de mediu ale statului”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Bihor.

Prejudiciul estimat, cauzat astfel bugetului consolidat al statului, este de 6.227.338 de lei.

„Percheziţiile au fost organizate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, cu sprijinul poliţiştilor de la structurile de investigare a criminalităţii economice din cadrul I.P.J. Cluj, I.P.J. Olt, I.P.J. Vâlcea şi I.P.J. Argeş, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor”, anunța poliția în urmă cu după săptămâni.

Cele două persoane reținute de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor, au fost prezentate la Tribunalul Bihor, procurorii solicitând arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile. Este vorba despre orădeanul Fekete Imre, administratorul unei cunoscute firme profilată pe colectarea şi comerţul cu ridicare a deşeurilor reciclabile, respectiv George Stănescu, asociat la o societate comercială din acelaşi domeniu, care funcţionează în satul Izbiceni, judeţul Olt.

De ce sunt importante cele două personaje?

Pentru că fac parte dintr-un mecanism complex de fraudare a statului român, Fekete Imre fiind acționarul unic al Mehrom România SRL, companie pe care polițiștii o bănuiesc că a dat tunul mai sus menționat. Sticla, de la X-Cola să zicem, este preluată de Mehrom România SRL și dusă la reciclare sau mai curând la „export” în Ungaria sau Bulgaria. Fără nici un control al autorităților române. Plimbând niște avize de expediție, care după aceea servesc pentru Brico-Y sau Carre-Z ca justificare a reciclării deșeurilor. 4.000 de tone s-au plimbat anul acesta după metoda mai sus menționată. Cum le-au achiziționat este și mai interesant pentru că aici este implicat Clanul Stănescu din Strehaia. Vreți să știți și o parte amuzantă? Marea majoritate a celor care au vândut sticle goale se numesc Stănescu.

Pentru cine achiziționa Mehrom România SA? Pentru Green PC Ambalaje a lui Cristian Lazăr, administrator și la Green Point Management SA.

Dar despre asta voi mai reveni. E încrengătura mult prea mare ca să nu fie interesant de descâlcit ițele acestor afaceri. Iar mie abia mi s-a deschis apetitul.

P.S. Ca să dau un răspuns materialului din Newsweek pot doar spune că în Evenimentul Zilei și Capital au apărut materiale în regim de publicitate de la cel puțin șase OIREP-uri, printre care și cele menționate în articolul meu. Acestea ca și alte 700 de companii care au ales în ultimii ani să-și facă reclamă în publicațiile noastre. Pentru că spre deosebire de Newsweek de România, noi le vindem peste 100 de milioane de vizualizări și 9 milioane de cititori pe lună.