Monden Maestrul Tudor Gheorghe și-a pregătit planul de pensionare. Ce va face artistul când nu va mai putea cânta







Maestrul Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai îndrăgiți cant-autori români. Drept urmare la peste 78 de ani, acesta spune că nu este pregătit să coboare de pe scenă. Cu toate acestea este conștient că va veni și acest moment. ”Nu pot eu să spun cât voi cânta. Cred că am o genă bună, dar nu mă văd cântând și la 90 de ani.

În momentul în care voi constata că nu voi mai avea forța necesară, o să las scena. Și o să mă așez frumos la masa de scris. O să încerc să fac ceva bun și în altă zonă. Deja Mi-au apărut două cărți. Mai am în lucru și un roman, dar și o carte de versuri. Am foarte mult de lucru, nu mă plâng.

Maestrul refuză ideea de playback

Nu mă simt obligat de scenă. Când voi vedea că nu mai pot cânta, așa cum cânt acum, de pildă, o să am decența și eleganța să nu apar în fața publicului să fac playback”, a declarat maestrul în trecut. Tudor Gheorghe a suferit cea mai mare pierdere odată cu moartea soției sale. Din acel moment, respective 2021, maestrul s-a concentrate exclusiv pe partea profesională.

„Odată ce mi-a luat-o pe doamna Geta nu mai are ce să-mi mai ia. Mi-am găsit puterea în muncă. M-a ușurat munca, nu e ușor să pierzi pe cineva lângă care ai trăit o viață, peste 50 de ani! Azi, cel mai mult îmi lipsește doamna Tudor. Toate vacanțele cu ea îmi lipsesc, erau unice.

Și-a uitat soția pe peron

Plecam prin sindicat, cu bilete, așa era pe atunci. Am plecat într-un circuit prin țară și am uitat-o în gară. Eram cu gândurile mele, m-am urcat în alt tren. A trecut cu trenul și am văzut-o pe peron cu două valize lângă ea.

Zic: ”Aoleu, asta e nevastă-mea”. Îi spuneai doamnă de cum o vedeai, avea o eleganță, un rafinament, o sensibilitate aparte”, spune artistul despre soția lui. Cei doi au împreună un băiat care le-a dăruit și un nepot.