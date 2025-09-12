Maestrul Gheorghe Urschi, în stare gravă după o intervenție chirurgicală. Familia solicită transfer urgent

Republica Moldova. Maestrul Gheorghe Urschi, unul dintre cei mai apreciați umoriști și regizori ai Republicii Moldova, se află în stare gravă la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Acesta ar fi suferit o intervenție chirurgicală efectuată pe 26 august. Familia face apel la autorități pentru transferul de urgență al artistului într-o altă instituție medicală. Acolo unde să beneficieze de tratament și stabilizare completă.

Potrivit rudelor, artistul prezintă febră, hemoglobină foarte scăzută și alte complicații care necesită investigații imagistice urgente.

„Facem apel către instituțiile medicale din Chișinău pentru a fi mutat urgent Gheorghe Urschi din Institutul de Medicină Urgentă după intervenția chirurgicală Ocluzie Intestinală din 26 august 2025. Adică la altă terapie intensivă pentru tratament și stabilizare (febră, hemoglobină joasă 77, CRP 30, ureia ridicată 14,7, trimitem lista la solicitare) cu îngrijirea de către familie. Să fie făcută imagistica urgent. Achităm. Am fi recunoscători dacă acest mesaj poate fi livrat și Doamnei Ministră Ala Nemerenco”, se menționează într-o postare publicată pe Facebook.

De cealaltă parte, Institutul de Medicină Urgentă afirmă că permite transferul într-o secție de profil sau externarea, având în vedere că starea pacientului este stabilă. În comunicat se precizează că acest pas este amânat din cauza refuzului exprimat zilnic de rude, invocând diferite motive.

Reprezentanții spitalului precizează că Gheorghe Urschi a fost internat pe 26 august cu o urgență medico-chirurgicală, în stare extrem de gravă. Acesta a fost operat cu succes și a beneficiat ulterior de tratament intensiv complet.

„În cazul de față, nu au fost constatate abateri de la conduita profesională sau deontologică a personalului medical. Ținând cont de confidențialitatea actului medical, nu putem oferi mai multe detalii. Asigurăm opinia publică de angajamentul nostru pentru un act medical sigur, etic și transparent”, se arată în reacția oficială a IMU.

Gheorghe Urschi s-a născut pe 18 ianuarie 1948 în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești. Umoristul a urmat cursuri de actorie la școala de teatru de la Moscova. Acesta și-a început cariera la Teatrul „Luceafărul”. De-a lungul timpului, a jucat în numeroase piese de teatru și a regizat zeci de spectacole, printre care „Steaua fără nume”, „Jucării de oțel” și „Jocul dragostei și al întâmplării”.

Pe parcursul a peste patru decenii de activitate artistică, Gheorghe Urschi a realizat numeroase emisiuni și concerte. A scris volume de nuvele și versuri, a compus muzică pentru piese de teatru. De asemenea a regizat trei filme, inclusiv renumita peliculă „Văleu, văleu, nu turna”.

În iunie 2011, Gheorghe Urschi a suferit un atac cerebral, urmând un an de spitalizare, inclusiv patru luni la o clinică de reabilitare în Israel. În 2012, artistului i-a fost conferit titlul de „Artist al poporului”. În 2014 a devenit cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Din 2019, Gheorghe Urschi este Laureat al Premiului Național pentru contribuțiile sale remarcabile în domeniul culturii și artei.