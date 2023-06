Madonna, în stare gravă la terapie intensivă. Medicii sunt rezervați

Managerul Madonnei a transmis că aceasta a avut nevoie de „o ședere de câteva zile în ATI”. Guy Oseary a spus că starea de sănătate a Madonnei se îmbunătățește, dar este încă sub îngrijire medicală.

Madonna, internată spital, la terapie intensivă din cauza unei infecții

„Sănătatea ei se îmbunătățește, dar rămâne sub îngrijire medicală” și „așteptăm o recuperare completă”, a scris managerul ei Guy Oseary pe Instagram. „În acest moment, trebuie să întrerupem toate angajamentele, inclusiv turul”, a adăugat Oseary.

Turneul mondial al Madonnei urma să înceapă luna viitoare, pe 15 iulie în Vancouver, și urma să se încheie în Europa, Amsterdam, la finalul acestui an.

Câștigătoare a șapte premii Grammy, ea este cunoscut pentru hituri precum „Like A Virgin” și „Material Girl” de-a lungul unei cariere care se întinde de-a lungul a patru decenii. Starul urma să înceapă partea din Marea Britanie și Europa a turneului său pe 14 octombrie.

„Sunt încântată să explorez cât mai multe melodii posibil, în speranța de a oferi fanilor mei spectacolul pe care l-au așteptat”, a declarat Madonna, în momentul când a anunțat turneul internațional.

Madonna, una dintre cele mai apreciate cântărețe din lume

Cele mai mari hituri ale Madonnei se întind pe câteva decenii – inclusiv Into The Groove (1985), Like A Prayer (1989), to Vogue (1990) și Hung Up (2005). În 2009, ea a primit un record mondial Guinness pentru cel mai mare turneu muzical de către o artistă, după ce și-a încheiat turneul Sticky & Sweet.

Revista americană Forbes o menționează ca fiind a 45-a cea mai bogată femeie self-made din SUA, cu o avere estimată la 580 de milioane de dolari și spune că a câștigat aproximativ 1,2 miliarde de dolari din turnee.

Starul internațional are șase copii, dintre care două gemene de 10 ani, pe care săptămâna trecută le-a felicitat pe rețelele sociale pentru că au terminat școala elementară. La începutul acestui an, fratele ei mai mare, Anthony Ciccone, a murit la vârsta de 66 de ani, după ce s-a luptat cu alcoolismul și fără adăpost, potrivit BBC.