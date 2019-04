Ping-pong în Sănătate. Iadul trăit de Mădălina, tânăra arsă de la Tulcea. Spitalul de Urgență Timișoara a fost de acord cu transferul, apoi s-a răzgândit

Mădălina, tânăra de 25 de ani din Tulcea care a ars în noaptea de duminică spre luni, se zbate între viațăși moarte, după ce spitalele din Timișoara și din București au refuzat să o interneze. Mădălina a fost transferată, ieri, la un spital din Bruxelles, cu un avion militar, într-o misiune umanitară a Forţelor Aeriene Române.





Bogdan, fratele Mădălinei, a dezvăluit pentru EVZ detaliile iadului prin care sora sa trece, de la momentul accidentului și până la refuzul spitalelor din Timișoara și Capitală de a o interna.

„În jurul orei 11, Mădălina și cu iubitul ei Dumitrel au ieșit afară. Fiind frig s-au dus la cabana lui Dumitrel. Cabana se afla pe unul dintre pontoanele comunei Sfântul Gheorghe. Pentru a face focul, au luat dintr-o barcă un bidon de 5 litri de benzină și l-au turnat pe o plită. Atunci s-a produs o flamă care l-a ars pe față și pe mâini pe prietenul surorii mele. Presupun că din cauza sperieturii a aruncat bidonul spre ușă, unde era și Mădălina, bidon care luase foc. Apoi, Dumitrel a spart geamul cabanei cu cotul, a sărit în apă și a ieșit la mal, unde s-a pus în poziție de ghem. Bărbatul care a salvat-o pe Mădălina -avea și el o cabană lângă- mi-a zis că a ieșit afară și că l-a întrebat pe prietenul surorii mele dacă mai e cineva în înăuntru”.

Iubitul Mădălinei ar fi spus că nu e nimeni în cabana care arde

„Acesta a spus că nu mai e nimeni, însă vecinul a auzit pe cineva zbierând din cabană. Apoi, a luat o pătură pe care a udat-o, a intrat în cabană și a scos-o de acolo. A sunat la poliție, la salvare, ne-a anunțat și pe noi. A dus-o la dispensarul din Sfântul Gheorghe, iar de acolo au sunat la Tulcea pentru o ambulanță, care a venit pe apă foarte târziu. În peste două ore. La spitalul din Tulcea am aflat că sora mea a suferit arsuri de gradul IV pe 50% din suprafața corpului. Pe Dumitrel l-au trimis la Constanța, dar pe Mădălina nu, din cauză că era într-o stare gravă. De la Tulcea s-a sunat către spitalele din Timișoara și din București. La ora 16, a primit un loc la Timișoara. Elicopterul a decolat la puțin timp după ora 16:00. Peste o oră și jumătate m-au sunat cei de la spitalul din Tulcea care mi-au spus că Mădălina nu va mai fi tranferată la Timișoara și că o se întoarcă la Constanța. Patru ore a stat în aer degeaba. Cei de la Timișoara susțin că este imposibil să fi fost trimis un elicopter către ei, pentru că sunt în renovări. Așa i-a zis un doctor tatălui meu. Acum, sora mea nu e conștientă, este arsă pe căile respiratorii până la plămâni”, a declarat, pentru EVZ, fratele victimei.

„Unitatea medicală nu și-a dat acceptul pentru aducerea pacientei”

Managerul Spitalului Clinic de Urgență Județean din Timișoara, Marius Craina, susține că pacienta arsă de la Constanța nu a ajuns la Timișoara, iar acest lucru s-a întâmplat deoarece Clinica de Mari Arși din cadrul spitalului este în plin proces de renovare și dotare, șantierul nepermițând astfel primirea pacienților.

„Spitalul nu și-a dat acceptul pentru aducerea pacientei, iar aceasta nu a fost adusă la noi din motive obiective. Am avut o discuție în care am informat care este situația Centrului de Mari Arși, și anume că acesta este în renovare și astfel nu putem primi pacienți. Nu am avut nicio persoană adusă cu elicopterul la Timișoara”, a explicat pentru EvZ doctorul Marius Craina.

DSU se contrazice cu Spitalul Județean din Timișoara

