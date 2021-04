Frumoasa Mădălina Ghenea este extrem de revoltată pe mass media românești după ce în presă ar fi apărut informații cum ca ea ar avea o relație cu Alex Bodi.

Într-o postare pe Instagram, Mădălina Ghenea și-a spus oful, criticând în termeni duri o publicație românească.

„Sunt foarte supărată. Sunt dezgustată de ce scrie presa din România. Oare nu vă este rușine să inventați a nu știu câta oară o relație cu un om pe care eu nu l-am întâlnit niciodată. Nu am schimbat nici măcar un mesaj, un cuvânt. Nu știu cine este această persoană (n.red. Alex Bodi) și vă permiteți, a nu știu câta oară, să scrieți despre mine că am o relație. Eu mă întreb oare nu vă este rușine. Eu sunt mamă, am un copil. Oare este normal ca fiica mea, când va învăța să citească, oare este normal că va trebui să citească atâtea aberații?! Oare nu vă este rușine? Și nu mă așteptam de la o revistă ca Viva!”, a spus frumoasa Mădălina Ghenea.

„Nu vă este rușine? Când vă veți opri? Când veți înceta să scrieți asemenea aberații? Pur și simplu nu este corect. Nu este drept. Nu este normal ce faceți. Acum o săptămână, am călătorit pentru un contract cu un brand cu care lucrez de foarte mulți ani. Ați scris că am o relație. După o săptămână, scrieți că am o relație cu un om cu care nu am vorbit în viața mea. Nu am schimbat un cuvânt. Eu nu știu cine este această persoană. Eu nu urmăresc presa din România. Nu mă interesează. Nu este normal să vă bați joc de un om care nu a făcut altceva decât să vă dedice timpul. Eu v-am dedicat timp”, a mai spus Mădălina Ghenea.

Tabloidele i-au adus împreună pe Mădălina Ghenea și Alex Bodi

Încurcătura a pornit după ce Alex Bodi a recunoscut că s-a despărțit de focoasa Daria Radionova. Despărțirea ar fi pornit de la rețelele sociale. Mass media au mers mai departe și au scris că motivul despărțirii celor doi ar fi chiar Mădălina Ghenea pe care Bodi o urmărește pe Instagram.

Alex Bodi o urmărește, însă, pe Mădălina Ghenea

Alex Bodi a declarat pentru Spynews că nu are nicio legătură cu Mădălină, dar a ținut să precizeze că o consideră o femeie frumoasă și atrgătoare.

„Uite eu vreau să o urmăresc şi îi dau like-uri. Femeia este superbă şi am ce să văd. Nu am de ce să îmi retrag like-ul. Le-am dat pentru că aşa simt. I-am zis că dacă le-am dat a fost pentru că aşa am vrut. Nu există suferinţă. Nici nu vreau să fiu perfid sau ipocrit să zic că a fost ceva care se şterge cu buretele.

Nu. Este o femeie ok, sufletistă, chiar am avut o impresie super bună despre ea. Mi-a fost alături, m-a susţinut. S-a interpretat că m-a susţinut ea financiar. Niciodată. Mi-a oferit într-adevăr ajutorul, dar nu am avut nevoie nici de un euro, nici de la ea, nici de la nimeni. Chiar vreau să subliniez. Nu cred că pot să spun că o mai iubesc”, a declarat Bodi.