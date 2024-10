Macron îi cere lui Netanyahu să respecte deciziile ONU

Emmanuel Macron l-a avertizat pe premierul israelian să nu ignore deciziile ONU. Președintele francez a reacționat după Benjamin Netanyahu a cerut retragerea forțelor de menținere a păcii (FINUL) din zonele de luptă din Liban.

Benjamin Netanyahu susține că Hezbollah foloseşte instalaţiile şi poziţiile FINUL drept acoperire pentru atacurile sale împotriva Israelului. Forţa ONU a acuzat „încălcările şocante” ale poziţiilor sale de către trupele IDF

Președintele francez i-a atras atenția premierului israelian să nu „nesocotească deciziile ONU”. Emmanuel Macron i-a spus lui Netanyahu că inclusiv statul Israel a fost înființat printr-o rezoluție ONU. El s-a referit la votul dat în Adunarea Generală a ONU, în noiembrie 1947, prin care s-a decis împărţirea Palestinei într-un stat evreu şi un stat arab.

Președintele Emmanuel Macron a făcut aceste comentarii în contextul ofensivei declanșate împotriva Hezbollah, în sudul Libanului. În această zonă sunt desfășurate și forţe ale Națiunilor Unite de menţinere a păcii.

Or, Rezoluţia 1701 a Consiliului de Securitate al ONU prevede că doar armata libaneză şi misiunea ONU de menţinere a păcii (FINUL) trebuie să fie desfăşurate în sudul Libanului. Documentul stipulează o încetare a ostilităţilor de ambele părţi ale frontierei.

French President Emmanuel Macron: “Mr. Netanyahu must not forget that his country WAS CREATED BY A UN DECISION. He should not disregard their decisions.” pic.twitter.com/TusmK75UoC

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 15, 2024