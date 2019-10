Aceasta a rupt gura târgului cu un Lamborghini Gallardo Spyder de culoare albastră. Specialiștii au dezvăluit câți bani cheltuie nora lui Dragnea pentru a întreține această mașină.

Bolidul a apărut pentru prima dată în 2006, la Salonul Auto de la Los Angeles. în următorii 8 ani, bolidul de lux a fost fabricat cu mici modificări, devenind mai bun de la an la an.

Pe site-urile cu mașini second hand, Lamborghini Gallardo Spyder poate fi cumpărat cu sume cuprinse între 90.000 – 100.000 de euro.

Potrivit unor specialiști, impozitul pentru acest tip de automobil depășește 8.000 lei pe an, relatează WOWbiz.ro. Pentru o asigurare RCA, nora lui Dragnea va plăti „doar” 2.000 lei pe an, în timp ce polița CASCO poate ajunge poate ajunge la 10.000-12.000 euro pe an.

Revizia anuală pentru acest bolid cu care se mândrește poate ajunge la 1.500 euro, iar anvelopele sunt minimum 2.000 euro.

După ce tragem linie, putem observa că nora lui Dragnea cheltuie aproximativ 15,000 de euro pe an pentru întreținerea acestui Lamborghini Gallardo Spyder, scrie Cancan.

Te-ar putea interesa și: