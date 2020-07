„Noi am adoptat proiectul de lege în urma deciziei CCR care a lăsat autorităţile româneşti cu mâinile goale în faţa unei epidemii extrem de periculoase. Am adoptat proiectul de lege foarte rapid, practic în lunea de după publicarea deciziei şi motivării CCR. Era absolut necesară adoptarea acestei legi. Nu puteam aştepta Parlamentul să reglementeze o astfel de lege şi am venit cu propriul nostru proiect de lege.

Avizul CES este consultativ, avizul CES putea fi cerut şi de altcineva. Nu e necesar avizul CES. Parlamentul are atributul constituţional de a legifera. Este, de fapt, o lege modificată mult în Camera Deputaţilor şi Senat faţă de proiectul de lege pe care l-am transmis noi şi ca atare nu văd absolut niciun fel de motiv pentru a amâna votarea legii”, a spus Orban, după o şedinţă a conducerii PNL care a avut loc la sediul central al partidului.

El a subliniat că îşi doreşte ca legea să fie votată.

„Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege într-un timp relativ scurt. Aţi văzut ce s-a întâmplat la Senat. Până la urmă ceea ce-mi doresc este ca legea să fie adoptată, să fie promulgată şi să putem să avem la dispoziţie toate instrumentele de care dispun toate statele democratice, nu numai de la nivel european, ci din toată lumea pentru a lupta eficient împotriva epidemiei şi pentru apărarea sănătăţii şi vieţii românilor”, a spus Orban.

Acesta a arătat că în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă toate actele au fost emise în baza unor legi aflate în vigoare, dând ca exemple OUG 11, OUG 21, OUG 68.

„Faptul că Avocatul Poporului a găsit de cuviinţă că trebuie să atace toate deciziile luate de Guvern în bătălia contra epidemiei şi faptul că s-a luat această decizie la Curtea Constituţională prin care a fost demolat cadrul legislativ care permitea autorităţilor să lupte eficient împotriva epidemiei se datorează celor care au luat deciziile. Guvernul a făcut tot ceea ce era posibil în cadrul legislativ şi instituţional aflat la dispoziţie pentru a lupta pentru sănătatea oamenilor, pentru a bloca răspândirea epidemiei”, a afirmat premierul.

Şeful Guvernului a mai arătat că există un risc mare de creştere a numărului de infectări.

„Obiectivul nostru este să stopăm răspândirea epidemiei, să avem la dispoziţie toate instrumentele şi să luptăm cu toate armele pe care le avem la dispoziţie pentru a apăra sănătatea românilor. (…) Avem planuri pentru fiecare situaţie posibilă. (…) Faptul că a crescut numărul de cazuri nu este în responsabilitatea Guvernului. Nu noi suntem de vină că se creează astfel de situaţii în care Guvernul, autorităţile să fie lipsite de mijloace normale. În toate ţările din Europa se dispune izolarea la domiciliu pentru persoanele care sunt suspecte că sunt infectate, se apelează la măsuri de carantinare, de asemenea, pacienţii, cel puţin o perioadă, până medicul dispune posibilitatea tratării la domiciliu, pacienţii sunt evaluaţi din punct de vedere medical sub supraveghere medicală”, a explicat Orban.

Potrivit premierului, creşterea numărului de cazuri se datorează în mare parte faptului că nu au fost respectate cu rigurozitate toate măsurile stabilite prin actele normative, dar şi campaniei „extrem de agresive” care neagă existenţa virusului şi îndeamnă oamenii să nu respecte regulile.

Câţiva oameni au protestat în faţa sediului central al PNL împotriva legii carantinei şi izolării.

„Opriţi legea!”, au strigat aceştia în timpul conferinţei susţinute de Ludovic Orban.

Sursa: Agepres