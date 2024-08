International Luptă tot mai strânsă între Kamala și Trump. Candidata democrată a răsturnat sondajele







Americanii se apropie de momentul în care își vor alege președintele. Conform celor mai recente sondaje de opinie arată că democrata Kamala Harris se află pe primul loc în trei state. În ultimele luni, Donald Trump obținuse cifre importante în zonele respective. Astfel, lupta dintre cei doi devine tot mai strânsă.

Kamala Harris, pe locul întâi în trei state cheie

Cele mai recente analize răstoarnă tendințele din ultimele luni, care îl plasau pe Trump în fruntea preferințelor americanilor din trei state. Astfel, Kamala Harris a reușit să îl surclaseze și să obțină un loc fruntaș, arată AFP.

Conform analizelor ale The New York Times şi Siena College, contracandidata republicanului Trump are un procent de 50% în Michigan, Pennsylvania și Wisconsin.

Trump scade în preferințe

O mare parte dintre cetățenii din Midwest îl preferau pe Trump la începutul anului. Sondajele recente arată că acesta se poziționează pe locul doi, având un procent de 46% în topul preferințelor.

Conform analiștilor de peste Ocean, rezultatele din statele cheie au un rol important în finalul cursei electorale. Acestea pot înclina rapid voturile către democrați sau republicani. Cu toate acestea, convingerile lui Trump legate de imigrație și economie sunt în continuare agreate de mulți cetățeni.

Kamala Harris, șanse mari să câștige cursa electorală

Candidata are parte de susținerea lui Joe Biden, dar și a lui Obama. Cu toate că tabăra democrată a fost lipsită de mari tensiuni, numirea lui Tim Walz drept candidat la funcţia de vicepreşedinte a stârnit multe reacții la nivelul acesteia.

De asemenea, intrarea democratei în cursă a tulburat și campania din tabăra opusă. În ultimele ore, aceasta l-a atacat pe contracandidatul republican, aducând în prim plan subiectul imigrației.

Ea a menționat că fostul președinte nu are vreun interes să rezolve situația, încercând doar să atragă atenția asupra sa. În replică, Trump a promis că o va „demasca” în următoarea confruntare televizată.