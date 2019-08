Lupta nemiloasă cu cancerul a doborât-o. Ultimul mesal al Ronei Hartner de pe patul de spital

„Nu am chef să fiu bolnavă, nu am chef să fiu victimă, nu am chef să mi se plângă de milă. Victoria este a lui Dumnezeu, dar eu profit de această victorie în fiecare zi! Aleluia! Vreau să fiu cu chef de viață! Hopaaaa, atitudine!„, a scris Rona Hartner.

Reamintim că Rona a fost diagnosticată cu cancer de colon, iar acum se află într-un spital din Franţa unde urmează o serie de tratamente foarte dureroase.

Cunoscută pentru spiritul de luptătoare și ca persoană cu mare aplecare spre credință, actrița încearcă încearcă să-și păstreze optimismul. În urmă cu ceva timp, actriţa a mai postat un mesaj pe Facebook în care vorbeşte despre evoluţia bolii de care suferă.

„Oncologul mi-a spus să fac citostatice de prevenție timp de șase luni. Sunt în faza trei a cancerului, voi face o mică intervenție chirurgicală. Nu m-au lăsat să plec, luni voi fi operată ca să-mi pună un cateter. Nu mi-e frică de citostatice, le fac din două în două săptămâni. Am cinci ganglioni lângă tumoră, pompau celule maligne în tot corpul. Acum ca să nu recidiveze și să nu se instaleze metastază trebuie să fac chimioterapie preventivă. Nu-mi pierd părul și nu slăbesc, mi-aș fi dorit eu.”, a mărturisit Rona Hartner, potrivit romaniatv.net

Te-ar putea interesa și: