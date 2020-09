E scandal în toată regula în mediul online, respectiv pe rețelele de socioalizare. Cei care au declanșat scandalul sunt Vulpița și Viorel, protagoniștii ultimelor luni ai emisiunilor Acces Direct. Cei doi au lansat o melodie, care nu le-a placul internauților. Astfel, aceștia au ajuns să critice tot și au crititicat -o dur pe prezentoare, Mirela Vaida.

Vulpița și Viorel, Mirela Vaida, critici dure din partea fanilor

Melodia lansată de Vulpița și Viorel împreună cu artista Ana Ciolpan, „Tuga”, nu a fost deloc bine primită, Internaiii au acum o problemă cu cei doi săteni deveniți „vedete” de Capitală, dar și cu producătorii și cu prezentatoarea emisiunii, Mirela Vaida.

Fanii emisiunii au început să critice . Ei spun și că fosta gazdă era diferită.

„Asta e diferența dintre ține și Simona Gherghe. Ea niciodată nu s-ar preta la circul ăla ieftin la care tu asiști de atâtea luni. Avem atâția oameni cu nevoi existențiale, copiii neajutorați, dar cu voință de studiu, iar tu stai că o țață Leana la poartă să îi asculți pe analfabetii ăia. Sincer, nu îți e puțină jenă? E imaginea ta în joc, femeie. Degeaba te victimizezi la tv că îi primești în emisiune pentru că se uită lumea. Nu, îi primești pentru că ei, la cât de neșcoliți și dobitoci sunt, joacă țonțoroiul după placul vostru! Rușine! Sincer”, a fost reacția unui internaut, pe Instagramul Mirelei Vaida.

Simona Gherghe își face intrarea triumfal

După ce a părăsit emisiunea, Simona Gherghe a revenit pe micile ecrane, într-un proiect nou. Ea va conduce cel mai iubit reality show matrimonial, Mireasă, de la Antena 1,. Acesta se difuza zilnic, de luni până vineri, de la ora 14:00, şi sâmbătă, de la 13:30.

„Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei. Aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 – 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac în stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut în cei 18 ani de televiziune. N-am în portofoliu niciun reality-show.

Acum mai puţin de un an, când colegii mei mi-au propus nouă Mireasă, am spus că nu sunt pregătită să mă întorc, pentru că Vlad, mezinul meu, avea doar câteva luni şi, deci, mult mai multă nevoie de mine. Iată-mă, acum, la cârma acestei emisii care, cu siguranţă, mă va scoate din zona de confort, a dezvăluit Simona Gherghe.

„Vor trebui să convieţuiască, vreme de 4 luni, într-o casă din care nu vor putea ieşi”

Sunt pasionată de psihologie şi experimentul acesta social va fi extrem de interesant. Concurenţii, fete și băieti, care se vor vedea pentru prima oară în gala de pe 5 septembrie, sunt tipologii diferite, provin din medii diferite şi au pregătire profesională diferită. Cu toate acestea, vor trebui să convieţuiască, vreme de 4 luni, într-o casă din care nu vor putea ieşi, în speranţa că îşi vor găși jumătatea – căci asta este marea miză!

Nu va fi simplu pentru mine, căci voi fi singură lor legătură cu lumea exterioară. Pentru ei va fi şi mai dificil, chiar dacă vor locui într-o casă absolut spectaculoasă! Aşa că vă invit în fiecare zi, de luni până vineri de la ora 14:00 şi sâmbătă de la ora 13:30 să-mi fiţi alături în această aventură!”a declarat Simona Gherghe, potrivit retetesivedete.ro