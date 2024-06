Social Luna prelungește zilele pe Pământ în fiecare an. Ce înseamnă „recesiunea lunară” și cum ne afectează







Luna prelungește zilele pe Pământ în fiecare an. Ziua medie pe Pământ cu miliarde de ani în urmă a durat doar aproximativ 13 ore. Dar pentru că Luna s-a îndepărtat de Pământ în tot acest timp, zilele s-au mai lungit și vor continua din cauza frecării cauzate de maree.

De-a lungul istoriei omenirii, Luna a fost o prezență inextricabilă, fantomatică deasupra Pământului. Este posibil ca Luna să fi contribuit la crearea condițiilor care fac posibilă viața pe planeta noastră, conform unor teorii, și poate chiar să fi contribuit la lansarea vieții pe Pământ în primul rând. Se crede că orbita sa excentrică în jurul planetei noastre joacă, de asemenea, un rol în unele dintre sistemele meteorologice importante care domină viețile noastre astăzi.

Folosind lasere, astronauții au descoperit că „recesiunea lunară” are loc cu o rată de aproximativ 3,8 cm în fiecare an. Pe măsură ce Luna se îndepărtează și, prin urmare, calea sa orbitală în jurul Pământului devine mai lungă, aceasta provoacă o forță de maree aici, pe Pământ, care încetinește rotația Pământului pe axa sa și creează zile mai lungi. De la sfârșitul secolului al XVII-lea, oamenii de știință au estimat că am câștigat aproximativ 1,09 milisecunde pe zi.

Luna prelungește zilele pe Pământ în fiecare an. Sursa foto: Pixabay

Frecvența mareelor ​​și durata zilelor sunt afectate pe Pământ

În esență, pe măsură ce Pământul se rotește, gravitația Lunii care orbitează deasupra remorchează oceanele pentru a forma maree înaltă și joasă. Aceste maree sunt, de fapt, o „bombă” de apă care se extinde într-o formă eliptică atât spre, cât și departe de gravitația Lunii.

Cu toate acestea, recesiunea lunară nu este constantă, iar oamenii de știință spun că Luna s-ar putea de fapt să se apropie de Pământ în viitor. Un studiu sugerează că la un moment dat în urmă cu aproximativ 550 până la 625 de milioane de ani, Luna se retrăgea cu aproximativ 2,8 inci pe an. Dar, în cea mai mare parte a istoriei sale, sa retras mult mai lent decât în ​​ultimii ani.

Luna prelungește zilele pe Pământ în fiecare an. Sursa foto: Pixabay

Pământul se confruntă cu o forță de maree de trei ori mai mare

Frecvența mareelor ​​și durata zilelor sunt, de asemenea, afectate de factori aici pe Pământ. Deoarece Oceanul Atlantic este mai mare decât era acum milioane de ani, iar continentele sunt poziționate în locurile lor specifice, Pământul se confruntă cu o forță de maree de trei ori mai mare decât se aștepta. Și, desigur, schimbările climatice și topirea ghețarilor au un impact și asupra rezistenței mareelor.

Asta înseamnă că umflatura se mișcă ușor înaintea Lunii pe orbita sa, care încearcă să o tragă înapoi. Acest lucru distruge încet energia de rotație a planetei noastre, încetinind rotirea acesteia, în timp ce Luna câștigă energie, determinând-o să se miște pe o orbită mai înaltă.

La întrebarea dacă „recesiunea lunară” înseamnă că Pământul își poate pierde luna cu totul, experții spun că este puțin probabil. Cel puțin, nu în următorii 10 miliarde de ani și ceva, informează apartmenttherapy.com.