Inițial, presa spaniolă a scris că portarul Realului a fost înlocuit cu Areola din caua unor probleme la stomac. Realitatea, însă, este mult mai dură și a reprezentat un adevărat șoc pentru lumea fotbalului, de la antrenorul Zinedine Zidane și până la coechipieri și chiar adversari!

Diagnosticul pus de specialiștii care l-au consultat pe Thibaut Courtois este că portarul belgian suferă de anxietate, afecțiune din pricina căreia goalkeeper-ul a tot avut probleme în ultimii ani!

Mai mult, scrie presa madrilenă, Courtois ar fi vomat în vestiar la pauza meciului cu Brugge (scor 2-2, în Liga Campionilor), totul pe fond nervos; în prima repriză, Realul încasase două goluri de la Dennis. La finalul partidei, titularul dintre buturile „galacticilor” era tot amețit și se pare că nu a fost în stare să își conducă mașina, fiind nevoioe ca tatăl său să se urce la volan. La antrenamentul de joi, internaționalul belgian nu s-a antrenat alături de colegii de echipă, pregătindu-se separat, în sala de forță.

Desființat în presa din Madrid

Publicația belgiană Walfoot a aflat că presa din Madrid nu mai are răbdare cu portarul în vârstă de 27 de ani. În loc să dea siguranță Realului, Thibaut Courtois este tot timpul punctul vulnerabil, preia Walfoot un articol din AS. „Ziarul AS a scris astfel despre evoluția dezamăgitoare a lui Thibaut – «A avut de apărat trei șuturi pe poartă, dintre care două s-au transformat în goluri. Era ca o găină fără cap, chiar dacă trebuie să admitem că Bonaventure a avut și noroc. Oricum, la al doilea gol, portarul belgian a ajuns prea târziu la minge»”.

Concluzia ziariștilor spanioli este că „Publicul de pe Santiago Bernabeu și-a pierdut răbdarea cu Thibaut Courtois. Încă de la fluierul de start, toate huiduielile și fluierăturile au fost adresate portarului naționalei Belgiei”.

